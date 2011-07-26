  1. استانها
  2. البرز
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی در البرز

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: جشنواره الگوهای برتر تدریس کشور در درس تربیت بدنی به میزبانی آموزش وپرورش استان البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره 26 نفر از برگزیدگان مرحله قطبی در سه مقطع تحصیلی از 17 استان کشور حضور خواهند داشت.

این جشنواره ازتا هفتم مردادماه در سالن ورزشی دانشکده کشاورزی  کرج برگزار می شود و آموزش و پرورش در برگزاری آن همکاری خواهد کرد.
 
جلسه معاونان، کارشناس مسئولان ابتدایی و پیش دبستانی در البرز 
 
 جلسه معاونان، کارشناس مسئولان ابتدایی و پیش دبستانی و کارشناسان گروه های آموزشی استان البرز در طالقان برگزار می شود.
 
این جلسه با همکاری آموزش و پرورش تا پنجم مردادماه در طالقان ادامه دارد.
 
مکان برگزاری جلسه یادشده، شهرک طالقان، تالار فرهنگیان ، جنب آموزش و پرورش است و دستور کار جلسه نیز ساماندهی نیروی انسانی و فضا  و زمان آموزش  و سامنادهی مدارس در نوبت صبح است.
 
از دیگر دستورهای کار جلسه می توان به انسداد بی سوادی و جذب و ترک تحصیل، طرحهای ابتدایی ، توسعه ی پیش دبستانی و تشکیل کمیته های ارزشیابی کیفی – توصیفی و طرح ارتقای قرآن اشاره کرد.
کد مطلب 1368017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها