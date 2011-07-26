برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره 26 نفر از برگزیدگان مرحله قطبی در سه مقطع تحصیلی از 17 استان کشور حضور خواهند داشت.

این جشنواره ازتا هفتم مردادماه در سالن ورزشی دانشکده کشاورزی کرج برگزار می شود و آموزش و پرورش در برگزاری آن همکاری خواهد کرد.



جلسه معاونان، کارشناس مسئولان ابتدایی و پیش دبستانی در البرز



جلسه معاونان، کارشناس مسئولان ابتدایی و پیش دبستانی و کارشناسان گروه های آموزشی استان البرز در طالقان برگزار می شود.

این جلسه با همکاری آموزش و پرورش تا پنجم مردادماه در طالقان ادامه دارد.

مکان برگزاری جلسه یادشده، شهرک طالقان، تالار فرهنگیان ، جنب آموزش و پرورش است و دستور کار جلسه نیز ساماندهی نیروی انسانی و فضا و زمان آموزش و سامنادهی مدارس در نوبت صبح است.

از دیگر دستورهای کار جلسه می توان به انسداد بی سوادی و جذب و ترک تحصیل، طرحهای ابتدایی ، توسعه ی پیش دبستانی و تشکیل کمیته های ارزشیابی کیفی – توصیفی و طرح ارتقای قرآن اشاره کرد.