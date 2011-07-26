افسردگی تنها مشکل مبارک / اخوان المسلمین مغرور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالمنعم ابوالفتوح" گفت : من حسنی مبارک را به خاطر سالها بازداشت و شکنجه می بخشم، اما جنایاتی که در حق مردم در مدت سی سال گذشته مرتکب شده است، هرگز نمی توانم ببخشم.

وی افزود: مبارک کاملا سالم است و جز افسردگی مشکلی دیگری ندارد من به تصمیم دستگاه قضایی برای برگزاری محاکمه العادلی(وزیر کشور رژیم سابق) و مبارک به صورت همزمان احترام می گذارم، به ویژه که اتهامات هر دو یکسان است.

ابوالفتوح درباره وضعیت کنونی گروه اخوان المسلمین گفت : گروه اخوان المسلمین از نقش ممتازی در مصر برخوردار است، اما هم اکنون دچار غرور و خود بزرگ بینی شده است که ادامه این وضع به نفع آن نیست.

وی تصریح کرد: نقش حزب آزادی و عدالت قابل تقدیر است، اما وقتی رهبران گروه اخوان المسلمین در حال اشتباه هستند باید این موضوع را به آنها گوشزد کرد.

ابوالفتوح درباره احتمال کناره گیری اش از رقابتهای انتخاباتی به نفع "محمد سلیم العوا" گفت : من تا آخر به رقابت ادامه می دهم مگر اینکه احساس کنم نمی توانم کاری برای کشور انجام دهم.

شایان ذکر است که ابوالفتوح عضو سابق اخوان المسلمین است که به علت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از این گروه اخراج شد.