به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کشاورز مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری و سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر بخش پوشش اسلامی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، گفت: آخرین جلسه شورای سیاستگذاری بخش پوشش اسلامی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با اعضای شورای سیاستگذاری و تیم اجرایی سوم مردادماه برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه نحوه برگزاری برنامه های مختلف در بخش مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.
کشاورز ضمن اعلام برنامههای بخش پوشش اسلامی، از استقبال و حضور طراحان و تولیدکنندگان حوزه پوشاک اسلامی خبر داد و گفت: در طول نمایشگاه نشستهای تخصصی با حضور استادان دانشگاه و صاحبنظران و مسئولان نظام برگزار میشود.
مدیر بخش پوشش اسلامی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم یادآور شد: غرفه و ایستگاه نقاشی، طراحی و رنگآمیزی کودکان با موضوع حجاب و عفاف، تولید و توزیع ویژهنامه نمایشگاه، عرضه چادر با نرخ مناسب و اهدای بستههای فرهنگی از دیگر برنامههای این بخش است.
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