به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی نماینده مجلس که در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس حضور یافته بود، درباره نقش رسانه در جهان امروز گفت: در عرصه جهانی نظام سلطه انحصاری همه جانبه ترسیم کرده که این انحصار را در عرصه رسانه هم پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: این خصلت ذاتی نظام سلطه است که تمامیت‌خواه است و می‌خواهد ابزارهای خدمت به جامعه بشری را در انحصار خودش درآورد. در بین برخی نخبگان ما نیز اینگونه تبلیغ شده بود که اگر کسی می‌خواهد اهل توسعه باشد باید هماهنگ با فرهنگ نظام سلطه باشد، ولی اهل رسانه باید ثابت کند ما می‌توانیم در مسیر تکامل بشر و جامعه به گونه‌ای گام برداریم که استفاده از ابزار مشترک در نهایت به خدمت بشریت منجر شود نه در مسیر انحطاط و خواسته نظام سلطه و این فکر را امام (ره) به ما یاد داد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دهه 70 اوجگیری فعالیت رسانه‌ای افرادی بود که در دهه 60 برای انقلاب زحمت کشیده بودند، ولی بعدتر این افراد متاثر از فرهنگ غربی شدند و روحیه ارتجاع را انتخاب کردند و اگر رسانه‌ای راه می‌انداختند و نیرویی هم تربیت می‌کردند، آن را بر اساس میزان تعلقش به فرهنگ سلطه ارزشگذاری می‌کردند که این برخلاف ماهیت انقلاب و آرمان‌هایش است.

فدایی با تاکید بر اینکه برخی نیروهای ارزشی وارد رسانه شدند که این روند را تغییر دادند، توضیح داد: افرادی چون دست‌اندرکاران رسانه فارس این مسیر را تغییر داده و برخلاف مسیری که نظام سلطه می‌خواهد از هویت خود،‌ انسانیت، کمال الهی و برجستگی‌های انقلاب دفاع کردند.

وی اضافه کرد: ‌با این تفکر بود که جوانانی دور هم جمع شدند تا در عرصه رسانه کسانی را که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و به نام حکومت ماهیت انقلاب را به چالش می‌کشند کنار بزنند که نتیجه فکر آنها خبرگزاری فارس است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت‌هایش عنوان کرد: نیروهای وفادار به نظام توانستند با همه سختی‌های موجود یک خبرگزاری را سامان دهند که می‌تواند در دنیا رقابت کند، ولی لازم است در مساله هویت‌سازی و توسعه گفتمان انقلاب گام‌های بیشتری بردارد.



به گفته وی، توجه به پیشرفت و همچنین الگوسازی از خصلت‌های گفتمان انقلاب است که خبرگزاری فارس باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.

فدایی در پایان گفت: یک رسانه باید دقیق، سریع و باهویت باشد. خبرگزاری فارس همواره هدفدار بوده و دفاع از آرمان‌های انقلاب را افتخار خود دانسته و هویتش را با هویت انقلاب عجین کرده است.

سخنران بعدی این مراسم خداوردی از همکاران باشگاه توانا بود که به نمایندگی از همکارانش گفت: اگر امروز خبرگزاری فارس به چنین جایگاهی رسیده است، به دلیل نظارت دقیق مدیری مدبر است.

وی ادامه داد: شکل‌گیری و ادامه حیات باشگاه توانا که در آن نیروهای جوان که سربازان جنگ نرم هستند تربیت شده‌اند، به همت آقای مقدم فر بوده است و ما از او آموختیم که استقامت کنیم.