به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی نماینده مجلس که در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس حضور یافته بود، درباره نقش رسانه در جهان امروز گفت: در عرصه جهانی نظام سلطه انحصاری همه جانبه ترسیم کرده که این انحصار را در عرصه رسانه هم پیگیری میکند.
وی ادامه داد: این خصلت ذاتی نظام سلطه است که تمامیتخواه است و میخواهد ابزارهای خدمت به جامعه بشری را در انحصار خودش درآورد. در بین برخی نخبگان ما نیز اینگونه تبلیغ شده بود که اگر کسی میخواهد اهل توسعه باشد باید هماهنگ با فرهنگ نظام سلطه باشد، ولی اهل رسانه باید ثابت کند ما میتوانیم در مسیر تکامل بشر و جامعه به گونهای گام برداریم که استفاده از ابزار مشترک در نهایت به خدمت بشریت منجر شود نه در مسیر انحطاط و خواسته نظام سلطه و این فکر را امام (ره) به ما یاد داد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دهه 70 اوجگیری فعالیت رسانهای افرادی بود که در دهه 60 برای انقلاب زحمت کشیده بودند، ولی بعدتر این افراد متاثر از فرهنگ غربی شدند و روحیه ارتجاع را انتخاب کردند و اگر رسانهای راه میانداختند و نیرویی هم تربیت میکردند، آن را بر اساس میزان تعلقش به فرهنگ سلطه ارزشگذاری میکردند که این برخلاف ماهیت انقلاب و آرمانهایش است.
فدایی با تاکید بر اینکه برخی نیروهای ارزشی وارد رسانه شدند که این روند را تغییر دادند، توضیح داد: افرادی چون دستاندرکاران رسانه فارس این مسیر را تغییر داده و برخلاف مسیری که نظام سلطه میخواهد از هویت خود، انسانیت، کمال الهی و برجستگیهای انقلاب دفاع کردند.
به گفته وی، توجه به پیشرفت و همچنین الگوسازی از خصلتهای گفتمان انقلاب است که خبرگزاری فارس باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
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