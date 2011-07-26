به گزارش خبرگزاری مهر، بخشهای مختلفی از جمله نهادها و مؤسسات قرآنی، حوزوی، شعر و ادب، نشر مکتوب، محصولات فرهنگی، حجاب و عفاف، هنرهای تجسمی، محافل و مراسم، خانواده قرآنی، هنرهای نمایشی، کودک، بین‌الملل، رسانه‌های دیجیتال، عترت و ولایت و دشمن شناخت در این دوره از نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

از دیگر بخشهای این نمایشگاه می‌توان به پژوهش، تحول قرآن بنیان علوم انسانی، کرسیهای نظریه پردازی قرآنی، نجوم، مشاوره، بیداری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوجوان، پوشش اسلامی، آموزش، هنرهای مفهومی، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، ترجمه قرآن ، عکس و دانشگاهی اشاره کرد.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار "قرآن کریم، کتاب بیداری" از 6 مرداد در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.