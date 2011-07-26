فرهنگ تذکر لسانی در قبال ناهنجاریهای اجتماعی همگانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ستاد مبارزه با جرائم خاص استان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول دین باید در جامعه گسترش یافته و تذکر لسانی به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برخوردهای فیزیکی صرف با ناهنجاریها موجب تشدید جرائم می شود، اضافه کرد: باید به ریشه یابی ناهنجاریها و از بین بردن خاستگاههای جرایم توجه کرد.

به گفته رئیس دادگستری استان اردبیل علت یابی لازمه و مقدمه ای برای برخورد با معلول است و در برخورد با جرائم اجتماعی نیز باید ریشه مشکلان واکاوی و بررسی شود.

جرائم 43 درصد زاندانیان اردبیل موادمخدر است

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون جرائم 43 درصد زندانیان مرتبط با موادمخدر است، ابراز داشت: غیر از این آمار، امروز ریشه اختلافات خانوادگی و اکثر جرائم، بلای خانمانسوز موادمخدر است.



رضایی از ابلاغ دستور لغو امتیازات برای زندانیان جرائم سازمان یافته در استان خبر داد و صدور احکام قاطع برای این دسته از مجرمان در محاکم و کار فرهنگی را در کنار برخوردهای پلیسی در پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی موثر دانست.

رئیس ستاد مبارزه با جرائم خاص استان با تاکید بر اینکه هیچ اغماضی نباید در برخورد با جرائم سازمان یافته و مخل امنیت عمومی وجود داشته باشد، عنوان کرد: امسال مبارزه با اینگونه جرائم در استان اردبیل تشدید خواهد شد.