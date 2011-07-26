همایش ماه رمضان؛ تذکر لسانی وظیفه همگانی در بندرعباس برگزار می شود

حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: همایش بزرگ امامان جماعت، مداحان، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف، هیئت مذهبی و مساجد با عنوان ماه رمضان؛ تذکر لسانی، وظیفه همگانی در بندرعباس برگزار می شود.

حجت الاسلام انصاری راد ضمن برشمردن اهمیت این همایش تصریح کرد: ایجاد فضاسازی و زمینه سازی تبلیغی بیشتر به منظور ورود به ماه مبارک رمضان، تبیین بایدها و نبایدهای رمضان و لزوم آگاهی بیشتر اقشار تأثیرگذار جامعه برای فرهنگ سازی بیشتر بر نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین اهداف این همایش محسوب می شود.

وی اظهارداشت: همچنین بیان معروفات و منکرات بازار و ارائه راهکار لازم جهت رفع آسیبهای پیش رو، توجیه امامان جماعت مساجد نسبت به ضروریات بیان موضوع امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از ظرفیتهای ماه مبارک رمضان از اهم اهداف اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در برگزاری این همایش است.

حجت الاسلام انصاری راد افزود: همایش با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان، آیت الله غرویان از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و بیش از 300 نفر متشکل از امامان جماعت، هیئتهای مذهبی، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف، مداحان، چهارشنبه پنج مرداد ماه سال جاری در سالن غدیر آموزش و پرورش بندرعباس برگزار می شود.