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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

حجت الاسلام انصاری راد:

همایش ماه رمضان؛ تذکر لسانی وظیفه همگانی در بندرعباس برگزار می شود

همایش ماه رمضان؛ تذکر لسانی وظیفه همگانی در بندرعباس برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان از برگزاری همایش ماه رمضان؛ تذکر لسانی وظیفه همگانی در بندرعباس برگزار می شود.

حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: همایش بزرگ امامان جماعت، مداحان، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف، هیئت مذهبی و مساجد با عنوان ماه رمضان؛ تذکر لسانی، وظیفه همگانی در بندرعباس برگزار می شود.

حجت الاسلام انصاری راد ضمن برشمردن اهمیت این همایش تصریح کرد: ایجاد فضاسازی و زمینه سازی تبلیغی بیشتر به منظور ورود به ماه مبارک رمضان، تبیین بایدها و نبایدهای رمضان و لزوم آگاهی بیشتر اقشار تأثیرگذار جامعه برای فرهنگ سازی بیشتر بر نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین اهداف این همایش محسوب می شود.

وی اظهارداشت: همچنین بیان معروفات و منکرات بازار و ارائه راهکار لازم جهت رفع آسیبهای پیش رو، توجیه امامان جماعت مساجد نسبت به ضروریات بیان موضوع امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از ظرفیتهای ماه مبارک رمضان از اهم اهداف اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در برگزاری این همایش است.

حجت الاسلام انصاری راد افزود: همایش با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان، آیت الله غرویان از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و بیش از 300 نفر متشکل از امامان جماعت، هیئتهای مذهبی، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف، مداحان، چهارشنبه پنج مرداد ماه سال جاری در سالن غدیر آموزش و پرورش بندرعباس برگزار می شود.

کد مطلب 1368036

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