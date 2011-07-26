میز خدمتی ارباب رجوع در منابع طبیعی فارس وارد فاز مطالعاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون تخصصی تحول اداری با حضور معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و نیز اعضای این کمیسیون در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس برگزار شد.

ارائه خدمات الکترونیکی براساس طرح پیشخوان دولت از طریق طراحی و ثبت در سیستم اداری با راه اندازی میز خدمتی به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز پیگیری طرح دورکاری در این اداره کل از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

حسن اکبری معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی در این جلسه با اشاره به اولویت بندی بحث دورکاری در دو بخش عمومی وتخصصی این طرح در بین پرسنل با استفاده از تجارب و آموخته های دیگر اعضا تاکید کرد.

حمید سلیمانی مشاور مدیر کل منابع طبیعی نیز در ادامه بر تعامل هرچه بیشتر بخش روابط عمومی در راستای اطلاع رسانی طرح میز خدمتی و همچنین انعکاس فعالیتهای سازمان در سایر بخشهای این اداره کل با همکاری واحد اتوماسیون اداری قول مساعد داد و افزود: فراهم کردن زیرساختها و زمینه‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح میز خدمتی ضروری است به طوریکه اجرای این طرح و گنجاندن آن در بخشهای مختلف ادارات موجب بهره وری و تحول نظام اداری خواهد شد.

در پایان این جلسه اعضا مکلف شدند گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح دورکاری درسایر بخشهای این اداره ارائه دهند. بررسی راهکارهای اجرایی از سوی اعضای ادارات ستادی، اعلام مشاغل و خدمات مشمول طرح دفاتر پیشخوان دولتی ظرف یک هفته آینده از جمله نتایج جلسه کمسیون تخصصی تحول اداری این اداره کل بود.

تشکیل میز خدمتی جهت تسریع در روند رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع در طبقه همکف ادارات دولتی و جلوگیری از سرگردانی مردم از جمله طرح های مصوب دولت در چند ماه اخیر است.