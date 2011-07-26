شاخص های بهداشتی در گلستان ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر سه شننبه در دیدار با کارکنان و مدیران بهزیستی استان فرصت خدمت رسانی را ارزشمند دانست وافزود: هفته بهزیستی فرصتی برای باز نگری نقاط ضعف و قوت و خدمت به جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: دوران مدیریت ها به سرعت در حال پرشدن و گذر است وآنچه که در دنیا وآخرت باقی می ماند آثار خیر و عملکرد صحیح انسانی است.

وی با اشاره به اینکه براساس گزارشات مردمی رسیده، عملکرد بهزیستی مثبت است گفت: اگر حتی در مواردی به مراجعه کننده ایی نمی توان کمک مالی کرد می توان با سعه صدر به سخنان ودرد لهایش گوش داده و به او احترام بگذارید.

قناعت ادامه داد: خدمات بهزیستی قابل تقدیر است چرا که مهربانترین کارکنان دولت در این حوزه خدمت رسانی می کنند که با بخشش احساس و محبت به نیازمند ترین افراد جامعه کمک می کنند و چنین خدمتی از پیشگاه خداوند بزرگ اجر و ثواب فراوانی دارد.



به گفته وی، گفتمان دولت براساس احیای گفتمان امام راحل(ره) ولایت پذیری و ولایت مداری است.

وی آینده استان گلستان را مثبت ارزیابی کردو اظهارداشت: اینکه امروز شاهد افتتاح پروژه هایی عظیم در کشور و استان هستیم نشاندهنده تفکر بسیجی و حاکم در راس دولت است.

استاندار گلستان همچنین از آماده سازی تاسیسات پرورش میگو در گالیکش، افتتاح بیمارستان 320 تختخوابی گرگان و چند پروژه عظیم گردشگری در آینده نزدیک خبر داد.

وی همچنین در پایان خواستار توجه ویژه مسئولان بهزیستی استان به ایثارگران و خانواده های آنها در بحث تبدیل وضعیت وارتقاء شغلی این عزیزان شد.