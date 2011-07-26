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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

قناعت:

شاخص های بهداشتی در گلستان ارتقا یافت

شاخص های بهداشتی در گلستان ارتقا یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان، ارتقا و رشد شاخص های بهداشتی و پزشکی را از جمله موفقیتهای دولت در استان دانست و اظهار امیدواری کرد که عقب افتادگی های گذشته به سرعت جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر سه شننبه در دیدار با کارکنان و مدیران بهزیستی استان فرصت خدمت رسانی را ارزشمند دانست وافزود: هفته بهزیستی فرصتی برای باز نگری نقاط ضعف و قوت و خدمت به جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: دوران مدیریت ها به سرعت در حال پرشدن و گذر است وآنچه که در دنیا وآخرت باقی می ماند آثار خیر و عملکرد صحیح انسانی است.
 
وی با اشاره به اینکه براساس گزارشات مردمی رسیده، عملکرد بهزیستی مثبت است گفت: اگر حتی در مواردی به مراجعه کننده ایی نمی توان کمک مالی کرد می توان با سعه صدر به سخنان ودرد لهایش گوش داده  و به او احترام بگذارید.
 
قناعت ادامه داد: خدمات بهزیستی قابل تقدیر است چرا که مهربانترین کارکنان دولت در این حوزه خدمت رسانی می کنند که با بخشش احساس و محبت به نیازمند ترین افراد جامعه کمک می کنند و چنین  خدمتی از پیشگاه خداوند بزرگ اجر و ثواب فراوانی دارد.
 
به گفته وی، گفتمان دولت براساس احیای گفتمان امام راحل(ره) ولایت پذیری و ولایت مداری است.
 
وی آینده استان گلستان را مثبت ارزیابی کردو اظهارداشت: اینکه امروز شاهد افتتاح پروژه هایی عظیم در کشور و استان هستیم نشاندهنده تفکر بسیجی و حاکم در راس دولت است.
 
استاندار گلستان همچنین از آماده سازی تاسیسات پرورش میگو در گالیکش، افتتاح بیمارستان 320 تختخوابی گرگان و چند پروژه  عظیم گردشگری در آینده نزدیک خبر داد.
 
وی همچنین در پایان خواستار توجه ویژه مسئولان بهزیستی استان به ایثارگران و خانواده های آنها در بحث تبدیل وضعیت وارتقاء شغلی این عزیزان شد.
کد مطلب 1368040

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