برگزاری سمینار راهبردی و بازنگری سیستمهای مدیریتی در منطقه 8 گاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار آموزشی محمدصالحی نژاد، نماینده شرکت IMQ به تشریح و توضیح پیرامون تعریف سیستم، اصول و مبانی سیستم های مدیریتی، آشنایی با تعاریف و مفاهیم ارایه شده در استانداردهای سه گانه، آشنایی با فرایندها و کاربرد آن در مدیریت یکپارچه پرداخت.
صالحی نژاد ضمن اشاره به الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای،IMS به عنوان حلقه ارتباط دهنده سیستم های مدیریت و آشنایی با مستندات سیستم مدیریت یکپارچه، اطلاعات مفیدی در این خصوص به همکاران ارائه کرد.
این سمینار فرصت مناسبی بود تا شرکت کنندگان با جایگاه سیستمهای مدیریت کیفیت، اثر بخشی این سیستمها و لزوم آموزشها ی مورد نظر جهت ارتقای سیستمهای IMS آشنا شده و دیدگاهها و راهکارهای خود را در خصوص این سیستم در منطقه 8 در قالب پرسش و پاسخ مطرح کنند.
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