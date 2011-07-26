برگزاری سمینار راهبردی و بازنگری سیستمهای مدیریتی در منطقه 8 گاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار آموزشی محمدصالحی نژاد، نماینده شرکت IMQ به تشریح و توضیح پیرامون تعریف سیستم، اصول و مبانی سیستم های مدیریتی، آشنایی با تعاریف و مفاهیم ارایه شده در استانداردهای سه گانه، آشنایی با فرایندها و کاربرد آن در مدیریت یکپارچه پرداخت.

صالحی نژاد ضمن اشاره به الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، IMS به عنوان حلقه ارتباط دهنده سیستم های مدیریت و آشنایی با مستندات سیستم مدیریت یکپارچه، اطلاعات مفیدی در این خصوص به همکاران ارائه کرد.