بانوان قمی در تیراندازی قهرمانی کشور به دنبال کسب مقام هستند

نفیسه آهنین پنجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تیراندازی قهرمانی دختران کشور در دو رده سنی با شرکت برترین های دو رده سنی به میزبانی هیئت تیراندازی استان اصفهان و در دو رشته به انجام می‌رسد.



وی افزود: بانوان شرکت کننده در مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برای مشخص شدن نفرات برتر هر رده سنی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و تیم بانوان قم نیز با نفرات آماده‌ای در این رقابت‌ها حضور دارد.



نایب رئیس هیئت تیراندازی استان قم عنوان داشت: مدعیان حاضر در پیکارهای تیراندازی قهرمانی رده های سنی نوجوانان و جوانان کشور در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی به منظور کسب عناوین برتر با یکدیگر مسابقه می‌دهند.



وی افزود: در تیم اعزامی بانوان هیئت تیراندازی قم به این دوره از مسابقات را 11 بانوی تیرانداز در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان حضور دارند که مدت‌ها قبل از این رقابت ها تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و آماده مسابقات شده اند.



آهنین پنجه در ادامه نفرات تیم اعزامی هیئت تیراندازی قم به این دوره از مسابقات را الهه کلهر، ریحانه طباطبایی، فائزه حاجی‌‌رحیمی، فاطمه حاجی‌رحیمی، ندا بلوچی، مهسا احمد آبادی، فیروزه ذوالفقاری، متینه صحابی‌پور، فاطمه یحیایی، فاطمه یحیایی، فاطمه‌ مهره‌ساز عنوان کرد و گفت: مربی این گروه خانم فاطمه ارزانش و سرپرست آن نفیسه آهنین پنجه است.



وی افزود: رقابت‌های آزاد تیراندازی دختران در کشور برای نخستین بار برگزار می شود و در نخستین دوره آن بیش از 200 تیرانداز شرکت کننده در رشته‌های تفنگ و تپانچه و در رده سنی نوجوانان و جوانان به مدت سه روز با یکدیگر رقابت می کنند.



آهنین پنجه ابراز داشت: این در حالی است که تقریبا تمام استان های کشور در این دوره از رقابت ها حضور دارند و بر اساس آخرین خبرها 69 تیرانداز در رشته تفنگ بادی جوانان، 50 تیرانداز در رشته تفنگ بادی نوجوانان، 68 تیرانداز در رشته تپانچه جوانان و 31 در رشته تپانچه نوجوانان به رقابت می پردازند.