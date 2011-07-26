به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی مدیرعامل دفتر پخش "جبرئیل" درباره فروش فیلم‌ سینمایی "پایان‌نامه" در شهرستان‌ها و استقبال مخاطبان گفت: خوشبختانه در حالی که برای تبلیغات در شهرستان‌‌ها با مشکلات فراوان مواجه شدیم و زمان‌بندی‌ها برای اکران مناسب نبود، این فیلم تاکنون در شهرستان‌ها با اقبال مواجه شده و سینماداران بسیار راضی هستند.

وی درباره مشکلات پخش و اکران آثار در شهرستان‌ها افزود: از آنجا که زمان اکران در شهرستان‌ها دقیقا مشخص نیست برای انجام تبلیغات لازم با مشکل مواجه می‌شویم همچنین عدم تسلط لازم به مناطق مسکونی از دیگر مشکلات ما در شهرستان‌ها است که مسلما در آینده با کسب تجربیات بیشتر شرایط بهتری فراهم می شود.

صادقی در پایان درباره قرعه‌کشی خودروهای استفاده شده در این اثر و فروش فیلم گفت: تاخیر در اهدای خودروها به دلیل حمایت از حق مخاطبان شهرستانی بود و به طور قطع پس از پایان اکران فیلم در شهرستان‌ها قرعه‌کشی مخاطبان انجام خواهد شد. فروش فیلم نیز در تهران به 300 میلیون و در شهرستان‌ها تاکنون به مزر 100 میلیون تومان رسیده است.

حامد کمیلی، بهاره افشاری، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی و... بازیگران این فیلم هستند.