راکعی: کنگره استاد مهرداد اوستا شاید سال آینده برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن شاعران ایران با اهالی مطبوعات و رسانه، صبح امروز سه‌شنبه 4 مرداد با حضور فاطمه راکعی مدیر عامل، ساعد باقری عضو هیئت مدیره انجمن شاعران ایران و خبرنگاران در محل انجمن شاعران ایران برگزار شد.

فاطمه راکعی در این برنامه گفت: انجمن شاعران ایران اواخر دهه 70 کار خود را در محل کنونی که شهرداری منطقه 3 در اختیارش قرار داده شد، آغاز کرد. اهدافی که در اساسنامه انجمن تعریف کردیم، پر کردن خلأهایی بود که حس کردیم در عرصه شعر فارسی وجود دارد. حمایت و تشویق شاعران با هدف ارتقای کیفیت شعر فارسی، چاپ و نشر مجموعه‌های شعر، معرفی متقابل شعر ایران و شعر جهان، تلاش برای جلوگیری از فاصله افتادن میان نسل امروز و نسل‌های آینده با شعر فارسی، معرفی و نقد آثار شعری جدید و انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه ارتباط میان شعر و دیگر هنرها از دیگر برنامه‌های انجمن است.

وی افزود: در زمینه‌های گفته شده همایش‌هایی در سطح بین‌الملل داشتیم و برنامه‌های جدیدی هم در همین بافت کاری و ساختار فکری در دست اجرا داریم. چندی پیش از محمد قهرمان و مظاهر مصفا در تهران تجلیل کردیم. چون این اساتید عزلت‌نشین هستند، امیدواریم مسئولین توجه بیشتری به پیشکسوتان داشته باشند. ممکن است عزلت‌نشینی این بزرگان خواست خودشان بوده باشد، در هر حال ما به عنوان یک نهاد غیر دولتی به وظیفه خود عمل کردیم.

راکعی ادامه داد: در زمینه ارتباط شعر و حوزه‌های دیگر هنر، تا به حال فعالیت کمی صورت گرفته است. سال 86 بود که با ابتکار انجمن شاعران ایران، برنامه «بهار ایرانی» را داشتیم و فراخوان ارائه مقاله درباره ارتباط شعر و هنر نقاشی منتشر شد که مورد استقبال قرار گرفت. قرار شد هر سال برنامه بهار ایرانی به ارتباط شعر و یک هنر دیگر اختصاص یابد که متاسفانه به دلیل رفت و آمد مسئولان که هر کدام سلیقه و عقیده خاصی دارند، این طرح ادامه پیدا نکرد.

این شاعر گفت: طی این مدت کتاب‌های مختلفی از شاعران و منتقدان در زمینه‌های مختلفی مانند زبان‌شناسی توسط انجمن منتشر شده است. در حوزه نشر بین‌الملل اگر نگویم بی‌نظیر، می‌توانم بگویم فعالیت‌های انجمن کم‌نظیر بوده است. به عنوان مثال طی مدت 4 سال، انجام یک پروژه به نام «گفتگوی شعر ایران و جهان» را داشتیم. یا با حضور یک هیئت گزینشی مجموعه‌ای از چهره‌ها و آثار برجسته‌شان در 100 سال اخیر یعنی حدودا از نیما به این سو را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم.

وی افزود: نتایج این بررسی، در قالب یک مجموعه، تا امروز توسط مترجمان و منتقدان شاخص کشور به بیش از 10 زبان ترجمه شده است. از طرف دیگر، برای شناخت فارسی‌زبانان با شعر جهان، سفارش داده‌ایم تا تحقیقی درباره شعر 50 سال اخیر جهان توسط مولفان، منتقدان و مترجمان کشور تدوین شود. تا به حال اشعار 7 کشور مانند انگلستان، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و... در این حلقه قرار گرفته‌اند و مطالب موجود درباره شعر ژاپن هم در حال ترجمه است.

مدیرعامل انجمن شاعران ایران گفت: این طرح، تعاملی بین شعر ایران و جهان است که با هدف نیل به مشترکات انسانی شعر جهان انجام می‌شود. می‌خواهیم شروع‌کننده این فعالیت باشیم چرا که شاعران می‌توانند نمایندگان خوبی برای برقراری ارتباط و آشنایی ملت‌ها با یکدیگر باشند. در این طرح بیشتر به مضامینی مانند انسان، عشق، مرگ، طبیعت و ... خواهیم پرداخت.

راکعی گفت: تولید گنجینه صوتی از دیگر فعالیت‌های انجمن است که انجام شده و ادامه می‌یابد. در این طرح متون و اشعار کلاسیک با صدای استادان و شاعران برجسته خوانده می‌شود که هدف از انجام آن از بین بردن گسست میان علاقه‌مندان معاصر با آثار کلاسیک ادبیات فارسی است. چرا که برخی از علاقه‌مندان در خوانش صحیح متون و اشعار کهن با مشکل روبرو هستند.

وی افزود: به عنوان مثال بوستان سعدی با صدای زنده‌یاد حسن حسینی و غزلیات بیدل دهلوی با صدای علی موسوی گرمارودی خوانده شده‌اند که لوح فشرده صوتی آن منتشر شده است. از دیگر افرادی که در این طرح به خوانش آثار کلاسیک پرداخته‌اند، می‌توان به میرجلال‌الدین کزازی، مشفق کاشانی، ساعد باقری، سهیل محمودی، محمود شاهرخی و... اشاره کرد. سایت اینترنتی انجمن هم مدتی است با اعمال اصلاحات، با ساختار جدید به کار خود ادامه می‌دهد.

این شاعر در پایان سخنانش گفت: کنگره استاد مهرداد اوستا هم برای انجمن اهمیت دارد که اگر امسال موفق به برگزاری‌اش نشویم، قصد داریم آن را در سال آتی برپا کنیم.