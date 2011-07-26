مازندران میزبان 30 نقاش هنرمند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هنر در روستا، جمعه هفتم مرداد ماه میزبان 30 هنرمند نقاش از سرار کشور بوده که این هنرمندان با موضوع سفر سیمرغ داستان تمثیلی منطق الطیر عطار نیشابوری گردهم می آیند تا آن را به تصویر بکشند.

این کارگاه بر گرفته از داستان تمثیلی منطق الطیر عطار نیشابوری و مراحل سیر و سلوک مرغانی است که به سمت سیمرغ سفری را آغاز می کنند و در انتها تنها 30 مرغ باقی می مانند و چون به خود می نگرند در می یابند که آن چه بیرون از خود می جسته اند.

سیمرغ اینک در وجود خود آنهاست و این سی هنرمند نقاش دغدغه ها درونی خویش را جستجو می کنند.

هدف از برگزاری این برنامه به نمایش گذاشتن زندگی انسان در عصر حاضر است؛ انسانی که در پی خویشتن است و در این گردونه سرگردان و حیران به دور خود می چرخد و پس از عبور از مراحل هفت گانه ی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا سرانجام حقیقت را در وجود خویش کشف می کند.

این کارگاه از ساعت هفت بامداد آغاز و تا پایان روز ادامه خواهد داشت و هنرمندان نقاش در طی مسیری که به طول یک کیلومتر مشخص شده است به اجرای نقاشی می پردازند.

دبیرخانه هنر در روستا در قائمشهرخیابان ساری چشمه سر روستای کوتنا واقع شده و علاقمندان جهت بازدید می توانند با شماره 09353843983 تماس بگیرند.

این برنامه با حمایت دبیرخانه هنر در روستا، گروه نمایشی سایه، گروه نمایشی ادشو، شهرداری و شورای شهرستان قائمشهر برگزار خواهد شد.