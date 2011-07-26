1200 مسجد خراسان جنوبی غبار روبی می شود

حجت الاسلام کاظم لطفیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، فرصت مناسبی برای کسب معنویات و ارتباط با پروردگار متعال است، اظهارداشت: همزمان با دهه بهداشت و نکوداشت مساجد، بیش از یک هزار و 200 مسجد استان غبارروبی و برای پذیرایی از مهمانان این ماه مبارک آماده خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: بسترسازی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در راستای احیای نقش و جایگاه مساجد مهمترین هدف برگزاری این هفته اعلام شده که در خلال آن به نظافت، بهداشت، بازسازی و نوسازی مساجد نیز توجه خواهد شد.

وی مسجد را محل رسیدن به خودسازی دانست و بیان کرد: در کنار آراستگی معنوی مساجد باید زیبایی آن را مدنظر قرار داد تا مؤمنان با ورود به این محل امن، رایحه خوش عبادت و یکتاپرستی را استشمام کنند.

حجت الاسلام لطفیان ادامه داد: مساجد به عنوان مهمترین مرکز فرهنگی قابل اعتماد مردم هستند و در زندگی و حیات اجتماعی مسلمانان نقش مؤثری دارند.

وی مساجد را سنگر و پایگاه توانمند مقابله با هجمه های غرب دانست و اظهار داشت: مساجد به عنوان جایگاهی مطلوب برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان باید بیش از پیش تقویت شوند و این امر در گرو فرهنگ ‌سازی در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از اعزام 800 مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: برگزاری نماز جماعت، جلسات قرآن، سخنرانی و پاسخ به مسائل شرعی از جمله فعالیت های مبلغان است.