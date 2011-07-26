اجرای 725 طرح اشتغال برای مددجویان کمیته امداد طالقان

رئیس کمیته امداد شاخه طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق گفت: 725 طرح اشتغال برای مددجویان تحت حمایت، فرزندان مددجو و اقشار نیازمند ساکن در روستاهای شهرستان طالقان از سوی کمیته امداد این شهرستان اجرا می شود.

محسن خنجری، این اقدام را گامی مهم در توسعه اشتغال این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: هدف نهایی کمیته امداد توانمند سازی مددجویان تحت پوشش است که در این راستا باید با ارائه خدمات هدفمند و تعاملات بین بخشی به این امر مهم رسید.

وی بیان کرد: این نهاد مقدس علاوه بر خدمات حمایتی گسترده، زمینه های اشتغال مددجویان و افراد تحت حمایت خود را از طرق مختلف فراهم می کند.

این مسئول گفت: این امر با اهدای تسهیلات و پرداخت وامهای اشتغال، راهنمایی و کمک به تهیه و تدوین طرحهای اشتغال برای نیازمندان و ... دنبال می شود.

اهدای سبد کالا به کلیه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اشتهارد

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اشتهارد از سبد تغذیه بهره مند شدند.

مهرعلی کلهر رئیس کمیته امداد اشتهارد با بیان این مطلب گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری اشتهارد، سبد تغذیه به مددجویان تحت پوشش این نهاد در شهرستان اشتهارد اهدای شد.

وی اظهار داشت: امداد گران شاخه اشتهارد با مراجعه حضوری در درب منازل مددجویان این سبد اهدایی را در اختیار خانواده های تحت حمایت کمیته امداد قرار دادند.

این مسئول از مساعدت شورای شهر و شهرداری اشتهارد در خصوص حمایت و دستگیری از نیازمندان و محرومان تقدیر و تشکر کرد.

وی یادآور شد: کمیته امداد آمادگی دارد جهت مشارکت مسئولان و خیرین در اینگونه اقدامات، شرایط لازم را فراهم کند.