هنر عکاسی در شهرکرد تحلیل وبرسی می شود

مسئول واحد هنرهای تجمسی حوزه هنری چهارمحال وبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این سلسله نشستها که دوره تازه ای از فعالیت خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال وبختیاری به حساب می آید به صورت تخصصی به مباحث هنر عکاسی پرداخته می شود.

سید اسماعیل موسوی افزود: هنر عکاسی به عنوان یک هنر فراگیر محسوب می شود و باید هنرمندان عکاس بتوانند در ارائه آثار خود استانداردهای این هنر را کسب کنند.

وی عنوان کرد: مجموعه بانک عکس خانه هنرمندان چهارمحال وبختیاری فرصت بسیار خوبی برای ارائه و معرفی آثار هنرمندان عکاس این استان است تا ارتباط دو سویه بین هنرمندان عکاس و مخاطب از این طریق برقرار شود.

وی گفت: در این نشستها مفاهیم سبک شناسی عکاسی، تکنیک در هنر عکاسی، بررسی ژانرهای عکاسی از جمله عکاسی خبری، ورزشی، مستند اجتماعی، فتوگرافی، عکاسی طبیعت، چیدمان، آتلیه، عکاسی پزشکی، چهره (پرتره) و بازخوانی پرونده موسسه های جهانی عکس ارائه خواهد شد.

وی عنوان کرد: سلسله نشست های خانه عکاسان چهارمحال وبختیاری در دوره جدید روزهای چهارشنبه هر هفته در خانه هنرمندان شهرکرد با حضور عکاسان برگزار می شود و زمینه لازم برای حضور همه علاقه مندان به هنر عکاسی و عکاسان تازه کار نیز فراهم شده است.

در حال حاضر بیش از 300عکاس در چهارمحال وبختیاری به صورت مستمر به هنر عکاسی می پردازند که برخی از این عکاسان نیز مدارج عالی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد عکاسی را نیز اخذ کرده اند.