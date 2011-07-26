کارت هوشمند دانش برای دانشجویان پیام نور صادر شد

امیر فرمانبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: دانشگاه پیام نور با همکاری بانک صادرات کارت هوشمند دانش ویژه تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور در همه مقاطع صادر کرده است و حتی دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه هم می توانند از مزایای کارت هوشمند دانش بهره مند شوند.

وی درباره معرفی این کارت و نحوه استفاده از آن توسط دانشجویان، اظهار داشت: یک نوار مشکی رنگ روی این کارت دیده می شود که متعلق به بانک صادرات است و در مراکز خرید و عابر بانکها قابل استفاده است. قسمت دیگر این کارت که بدون تماس است و تمام اطلاعات دانشجو از جمله عکس، آرم دانشگاه و شماره دانشجویی روی آن دیده می شود.

به گفته فرمانبر، قسمت بدون تماس این کارت در محیط دانشگاه برای دانشجویان قابل استفاده است.

وی افزود: این کارت برای دانشجویان دانشگاه پیام نور همانند کارت دانشجویی در مراکز خرید عمل می کند و دانشگاه پیام نور به اسم هر دانشجو با مبلغ صفر ریال برای دانشجویان در این بانک حسابی افتتاح می کند تا دانشجویان هر زمان که خواستند با هزینه شخصی خود این کارت را شارژ کنند.

وی افزود: هیچگونه محدودیت شارژی برای آنان در این کارت وجود ندارد.