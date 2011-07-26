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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

منابع امنیتی مصری:

ادعای اسرائیل درباره قاچاق سلاح به غزه بی اساس است

ادعای اسرائیل درباره قاچاق سلاح به غزه بی اساس است

منابع امنیتی مصری ادعای مطرح شده در رسانه های رژیم صهیونیستی درباره افزایش قاچاق سلاح به نوار غزه از خاک مصر را بی پایه و اساس دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع امنیتی مصری اعلام کردند: آنچه رسانه های اسرائیلی درباره قاچاق سلاح به غزه از طریق تونلهای زیر زمینی مطرح کرده اند، نادرست است.

منابع فوق بیان کردند: دستگاههای امنیتی مصری نظارت دقیقی بر مناطق مرزی و راهها منتهی به شهر رفح دارند و منطقه سینا نیز تحت کنترل نیروهای پلیس و ارتش است و ادعاهای مطرح شده واهی است.

این منابع تاکید کردند: ادعاهای اسرائیلی به این سبب است که مصر اخیرا میزبان نشست جهانی مقاومت و یاری مردم فلسطین بوده است.

شایان ذکر است که یک روزنامه چاپ سرزمینهای اشغالی مدعی شده قاچاق سلاح به نوار غزه به علت نبود کنترل دقیق شبه جزیره سینا از سوی نیروهای امنیتی مصر افزایش یافته است.

کد مطلب 1368067

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