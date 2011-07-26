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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

عظمایی از امکانات سازمان بازرگانی استان البرز بازدید کرد

عظمایی از امکانات سازمان بازرگانی استان البرز بازدید کرد

کرج - خبرگزاری مهر: عظمایی رئیس جدید سازمان بازرگانی البرز از امکانات این سازمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جدیدسازمان بازرگانی استان البرز طی بازدیدی از ادارات مختلف سازمان، امکانات سخت افرازی و نرم افرازی این مجموعه را مورد توجه و بررسی قرارداد.

محمدجعفر عظمایی در این بازدید ضمن تقدیر ازتلاش مجموعه نیروی انسانی، این نیروها را سرمایه و پشتیبان واقعی این مجموعه خواند و بر اهمیت این امر تاکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد تا با برنامه ریزی و همت عوامل فعال در این سازمان، موقعیتهای شغلی و کاری بهینه تری درآینده نه چندان دور فراهم شود.

همچنین عظمایی در این دیدار با یادآوری پتانسیل موجود در این مجموعه، برای تک تک کارکنان آرزوی توفیق وسربلندی کرد.

دیدار یادشده با همراهی رکنی قائم مقام ومعاون توسعه تجارت خارجی و مسئول حراست سازمان صورت گرفت.

کد مطلب 1368068

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