به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه در چهار ماده و با هدف برقراری ارتباط و تعامل موثر مابین سازمان اموال تملیکی و شورای اصناف کشور امضا شد.

بهره گیری از تخصص و تجربیات صاحب نظران صنوف مختلف برای کار و ارزیابی اموال منقول و مشارکت بیشتر و مستمر اصناف کشور در مزایده های این سازمان و ارتقاء سطح همکاری از دیگراهداف مهم این تفاهم نامه بوده است.

اردشیر محمدی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این خصوص افزود با توجه به اینکه فروش اموال منقول این سازمان از طریق مزایده انجام می شود اطلاع رسانی مناسبی از طریق شورای اصناف کشور به منظور افزایش اطلاع رسانی به مردم و صنوف مختلف و بازاریان در خصوص کالاهای مطرح در مزایده انجام خواهد شد و ضمن افزایش میزان فروش در حداکثر شدن مشتریان مزایده های سازمان نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مدیران نمایندگی های استانی سازمان اموال تملیکی موظف هستند تا در راستای اجرای این تفاهم نامه با شورای اصناف و اتحادیه های صنوف مختلف ارتباط برقرار نمایند تا با افزایش مشتریان سازمان بتوانیم شاهد یک رقابت سالم در فروش اموال غیر منقول سازمان داشته باشیم.