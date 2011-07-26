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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

پنج بازیکن و یک مربی تینا در تیم ملی بسکتبال

پنج بازیکن و یک مربی تینا در تیم ملی بسکتبال

اصفهان - خبرگزاری مهر: فدراسیون بسکتبال پنج بازیکن و یک مربی تیم فولاد ماهان (تینا) را به تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران، پنج بازیکن تیمهای بزرگسالان و جوانان و یک مربی تینا جهت حضور در تمرینات تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان دعوت شدند.

معصومه اسماعیل زاده، سپیده جعفری، آزاده زمان پور و آرمینه پطرس به تیم ملی بزرگسالان و شهرزاد کیانی به تیم ملی جوانان دعوت شده اند. همچنین آیلین ملکیان به عنوان مربی در تیم ملی بزرگسالان حضور خواهد داشت.

بانوان فولاد ماهان (تینا) موظف هستند روز سه شنبه چهار مرداد ماه در مجموعه آزادی تهران خود را به مربیان معرفی کنند.

این دوره از اردوی تیمهای ملی بزگسالان و جوانان به مدت چهار روز برگزار می شود.

کد مطلب 1368076

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