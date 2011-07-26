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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

خانه عالم در چلگرد احداث می شود

خانه عالم در چلگرد احداث می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: خانه عالم شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ احداث می شود.

محمد رضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه عالم چلگرد با توجه به تأکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و ضرورت فعال سازی مسجد جامع و استقرار مبلغ با اعتبار اولیه‌ای که در کمیته برنامه ریزی چلگرد تصویب شد، احداث می شود.

وی افزود: با توجه به فضای فرهنگی مورد نیاز این خانه عالم که 300 متر مربع زیر بنا دارد با اعتبارات استانی و حمایت سازمان تبلیغات اسلامی امید است تا پایان سال در دو طبقه به بهره برداری برسد.
 
این خانه عالم در کنار اداره تبلیغات اسلامی کوهرنگ و مسجد جامع چلگرد ساخته می شود.
 
کد مطلب 1368077

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