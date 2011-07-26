خانه عالم در چلگرد احداث می شود

محمد رضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه عالم چلگرد با توجه به تأکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و ضرورت فعال سازی مسجد جامع و استقرار مبلغ با اعتبار اولیه‌ای که در کمیته برنامه ریزی چلگرد تصویب شد، احداث می شود.

وی افزود: با توجه به فضای فرهنگی مورد نیاز این خانه عالم که 300 متر مربع زیر بنا دارد با اعتبارات استانی و حمایت سازمان تبلیغات اسلامی امید است تا پایان سال در دو طبقه به بهره برداری برسد.

این خانه عالم در کنار اداره تبلیغات اسلامی کوهرنگ و مسجد جامع چلگرد ساخته می شود.

