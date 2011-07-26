اجرای طرح ساماندهی بخش آسارا با مشارکت میان بخشی میسر می شود

محسن حسین پور در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: پیش از این به دلیل فقدان مدیریت واحد در رابطه با کلیه مباحث و معضلات این بخش حلقه مفقوده ای وجود داشت که در پی رفع آن و تدوین راهکارهای اجرایی فرماندار محترم کرج ورود کرد تا تمرکز فعالیت های اداری و حقوقی وابسته به آن را ایجاد کند.

وی افزود: با توجه ویژه فرماندار شهرستان کرج در زمینه اجرای این طرح تاکنون اقدامات موثر و تدابیر مناسب و خاصی صورت گرفته است که می تواند افق روشنی را در حوزه گردشگری و تفریحی این بخش ترسیم کند.

مشاور فرماندار کرج با تاکید بر ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری محور کرج- کندوان، خاطر نشان کرد: بخش آسارا به ویژه محور کرج- کندوان یکی از مهمترین محورهای گردشگری استان البرز و حتی کشور محسوب می شود که با برنامه ریزی صحیح و منسجم می توان در سایه تعامل و مساعدت میان ادارات وسازمان های مختلف شهرستان کرج و بکارگیری ظرفیت های بخش خصوصی زمینه های لازم به منظور بهبود وضعیت این محور را فراهم کرد.

وی یادآور شد: در طرح توسعه و ساماندهی بخش آسارا اهداف مهمی همچون ساماندهی و بهبود وضعیت موجود و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در بخش های گردشگری، تفریحی، ورزشی و خدماتی دنبال می شود که باید با همکاری و تلاش بین ادارات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اهداف این طرح محقق شود.

حسین پور در ادامه سخنان خود از برگزاری کمیته های تخصصی جهت پیگیری و رفع مسائل و مشکلات این بخش خبر داد و گفت: از زمان تشکیل کارگروه طرح توسعه و ساماندهی بخش آسارا که به ریاست فرماندار محترم شهرستان کرج برگزار می شود، چندین کمیته تخصصی دیگر با حضور ادارات و سازمان های مختلف مسئول در این بخش برگزار شده است که با پیگیری های مستمر توانسته نسبت به تحقق بخشی از اهداف این طرح گام های موثری را بردارد.

وی افزود: ایجاد پمپ بنزین در محور کرج- کندوان، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز، افزایش و نصب علائم ترافیکی و نشانگر پایگاه های امدادی، تسریع در شناسایی جایگاه بالگرد در مناطق دیزین، آدران، محدوده تونل کندوان، ری زمین و پیگیری نصب دستگاه دی پیتر بر روی دکل های مخابراتی به منظور پوشش ارتباطات بی سیمی واحدهای امدادی در جهت تسهیل در امر امداد رسانی به مصدومان و مجروحان مورد توجه است.

این مسئول بیان کرد: بهبود و تجهیز مراکز بهداشتی، جمع آوری و پاکسازی تابلوهای غیرمجاز در بخش آسارا، نظارت دقیق بر عملکرد و وضعیت مراکز اقامتی، خدماتی و رستوران ها، جلوگیری مجددانه از تصرفات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفین و پیگیری تهیه طرح جامع گردشگری محور کرج- کندوان، نصب دو خودپرداز، تکمیل و راه اندازی درمانگاه بزرگ آدران و مراکز بهداشتی روستاها و همچنین خرید سه دستگاه آمبولانس از اهم مصوباتی است که در این کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: با توجه به پیگیری های مکرر فرماندار محترم شهرستان کرج با حضور اداره میراث فرهنگی و گردشگری بیش از هر چیز تصمیم در اجرای مصوبات کارگروه مدنظر می باشد که امید می رود با تحقق آنها شاهد تحولات چشمگیری در این بخش باشیم.