طرح ضیافت رمضان در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر حسن جمشیدی ها ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان طرح ویژه بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

جمشیدی ها تصریح کرد: آموزه های دینی و فرهنگ غنی اسلامی از دیرباز در کشور ما ریشه ای تاریخی دارد و انصاف در خرید و فروش و تعامل با مشتری بویژه افراد کم درآمد در کشور ما ریشه دار است.

وی افزود: مردم دین دار ما همواره در مناسبتهای دینی با نذر و احسان به یاری نیازمندانم شتافته و با ارائه کالای رایگان حرکتی ماندگار را خلق کرده اند که برخی از آنها هنوز در جای جای میهن اسلامی رواج دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین اظهارداشت: اگر بتوانیم برخی از فرهنگی های دینی و اسلامی را در کشور احیاء کنیم فضای معنوی خاصی حاکم خواهد شد و جلوی بسیاری از تخلفات هم گرفته می شود.

اجناس طرح ضیافت با 15 درصد تخفیف ارائه می شوند

این مسئول یادآورشد: در طرح ضیافت رمضان با مشارکت و پیشگامی اصناف متعهدی که داوطلبانه وارد کار شده اند در ایام ماه مبارک رمضان اجناس خود را با 10 تا 15 درصد تخفیف به مردم عرضه خواهند کرد.

جمشیدی ها گفت: در استان قزوین 70 واحد صنفی برای شرکت در طرح ضیافت و ارائه اجناس با قیمت کمتر از بازار اعلام آمادگی کرده اند که با توجه به اعتقادات دینی و خیر خواهانه اصناف استان انتظار داریم در این طرح افراد بیشتری شرکت کنند.

وی افزود: کالاهای ارزان ارائه شده توسط اصناف در ماه رمضان شامل مواد پروتئینی، حبوبات، لبنیات، ارزاق عمومی است که فروشگاههای فعال در طرح ضیافت با نصب پلاکارد برای شهروندان مشخص خواهد شد.

جمشیدی های همچنین گفت: اگر بتوانیم افراد بیشتری را در این طرح مشارکت دهیم می توانیم نیازمندان متعدید را در سط شهر از کالای ارزان قیمت برخوردار کنیم که این کار در ماه ضیافت الهی حرکتی ارزشمند و ماندگار خواهد شد و بسیاری از فرهنگی های ارزشمند گذشته را زنده خواهد کرد.

وی از رسانه های گروهی خواست با اطلاع رسانی مناسب برای فرهنگ سازی این کار ارزشمند با سازمان بازرگانی همکاری کنند تا هم اصناف و هم مردم با مزایای معنوی این طرح آشنا شوند.

جمشیدی ها گفت: با تعیین بازرسان ویژه بر کیفیت و مرغوبیت کالاهای ارائه شده در این طرح در ماه رمضان نظارت جدی می کنیم تا رضایت شهروندان تامین شود.

نمایشگاه رمضان در قزوین برپا می شود

وی یادآورشد: به مناسبت تامین مایحتاج مردم استان در ماه مبارک رمضان سه نمایشگاه ویژه رمضان در استان برپا خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین تصریح کرد: نمایشگاه رمضان قزوین عصر امروز سه شنبه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپا خواهد شد.

جمشیدی ها گفت: در نمایشگاه رمضان قزوین که با همکاری شرکت نمایشگاههای بین المللی استان برپا شده کالاهای مورد نیاز مردم در بخش مواد غذایی، مواد پروتئینی، حبوبات: شیرینی، لبنیات، روغن و برنج با 15 درصد تخفیف به مردم عرضه خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: نمایشگاه قزوین تا 11 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در جنب صداوسیما دایر است و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت پنج بعداز ظهر تا 10 شب از آن بازدید و خرید کنند.

وی افزود: نمایشگاه ویژه ماه مبارک رمضان در شهر محمدیه نیز برپا می شود و مردم این شهر نیز می توانند کالاهای مورد نیاز خود در ایم ماه رمضان را با قیمت مناسب تهیه کنند.

جمشیدی ها گفت: در سال گذشته ضمن بازرسی از 13 هزار واحد صنفی بیش از 17 هزار و 42 فقره برای متخلفان تشکیل شد که متخلفان به پرداخت 739 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

جمشیدی ها تصریح کرد: متخلفان بدلیل گرانفروشی، احتکار کالا، عدم درج قیمت به پرداخت جریمه محکوم شدند.