به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه سخن میگفت، با اشاره به حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اظهار کرد: گرد و غبار خیابانی فتنه سال 88 فرو نشسته و مردم در 9 دی و 22 بهمن چهره سیاسیای که دشمن را در نبرد نرم علیه انقلاب و نظام یاری کردند مورد شناسایی قرار دادند و از آنها بیزاری جستند. مردم اکنون مرزبندی حرکت انقلاب با گروه انحرافی را خوب میدانند. لذا به دشمن اجازه عرض اندام در رقابتهای داخلی را نخواهند داد.
حبیبی افزود: ورود جامعتین به عرصه فعالیت بیشتر جهت همگرایی اصولگرایی یک فرصت تاریخی است، ما آن را غنیمت میدانیم و همواره از آن استقبال کردهایم.
وی ادامه داد: ظرفیتهای عظیمی در خیمه اصولگرایی برای بسط گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت وجود دارد. ما این ظرفیتها را فرصت میدانیم، رقیب میخواهد این ظرفیتهای خوب را در مقابل هم قرار دهد و از آن به عنوان تهدیدی برای واگرایی بین اصولگرایان بهرهبرداری کند ما و دوستان ما خیلی باید هوشیار باشیم که به این دام نیفتیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تلاشهای آیتالله مهدوی کنی و آیتالله یزدی در ساز و کار 8+7 تصریح کرد: گرد هم آمدند تا آهنگ همگرایی را بر اساس آموزههای سیاسی رهبر عظیم انقلاب تنظیم کنند. لذا این ساز و کار مورد تایید ابعاد و اضلاع اصولگرایی است، هرکس به نام اصولگرایی بخواهد این ساز و کار را ناکارآمد و غیر فراگیر نشان دهد عملا در جهت منافع رقیب عمل میکند و ما او را از این کار پرهیز میدهیم.
وی تاکید کرد: ما از هر ظرفیت جدیدی به شرط عمل در چارچوب وحدت و انسجام اصولگرایان تحت نظر جامعتین در خیمه اصولگرایی استقبال میکنیم، اما فاصله آن را با ساز و کار 8+7 برنمیتابیم.
حبیبی در مورد وضعیت و شرایط کشور گفت: کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ اینگونه پرقدرت و امن نبوده است ما دوره ثبات و پایداری توام با مقاومت را طی میکنیم. امیدوارم در امر اقتصاد نیز جهاد مورد نظر مقام معظم رهبری با جدیت مردم، دولت و مجلس تحقق یابد.
وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به بندرعباس و تهدیدات آمریکا بیان کرد: حضور رهبر معظم انقلاب در قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش، ناوگان جنوب و بازدید از فعالیتها و یگانهای دریایی ارتش در خلیج فارس و دریای عمان و نیز آبهای آزاد جهان موجب غرور و افتخار ملی است، ایشان در جریان آرایش یگانهای دریایی دشمن قرار گرفتند ما این حضور را پاسخ شایستهای به تهدیدات احتمالی میدانیم ملت ایران پشت سر نیروهای مسلح بهویژه نیروی دریایی ارتش و سپاه ایستاده است و مطمئن است که هر اقدامی از سوی دشمن با پاسخ بهموقع روبهرو خواهد شد، دشمن اگر مرتکب حماقت شود پاسخ پشیمانکننده و دندانشکنی دریافت خواهد نمود.
وی تاکید کرد: ما امروز بیش از هر زمانی به وحدت و اتحاد ملی نیاز داریم تا بتوانیم تهدیدات دشمن را پاسخ دهیم.
حبیبی با اشاره به تحرکات جدید آمریکا در مرزها و آلودن دست سرویسهای آمریکا به ترور اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفته گذشته پاسخ قاطع و کوبندهای به تروریستها در غرب کشور داد پس از فروکش کردن فتنه ریگی در شرق لازم بود تروریستها در غرب هم پاسخی دریافت کنند که ضمن تکریم و تعظیم شهدای این عملیات از رزمندگان اسلام در این عملیات ضدتروریستی تشکر میکنیم، تروریستهای تعلیم یافته توسط سرویسهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در این عملیات به هلاکت رسیدند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: در سفری که هفته گذشته به کردستان داشتم واقعا دریافتم مردم کردستان از شرارت گروههای مسلح ناراحتند و از اقدام رزمندگان اسلام بسیار خوشحال و راحت هستند. مردم کردستان وفادار به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هستند.
حبیبی در پاسخ به سئوالی در مورد حوادث نروژ و علل وقوع این حادثه گفت: کشتار تمامعیار در نروژ نشان داد اروپا علاوه بر مشکلات مالی، با پدیده ناامنی هم روبهرو است.
وی افزود: اروپا در معرض تهدید جنبش راست با تمایلات جنگ صلیبی است، این جنبش گرایشات اسلامستیزانه دارد.
این فعال سیاسی ادامه داد: حادثه یا بهتر بگویم فاجعه کشتار در نروژ نوعی اعلام موجودیت این جماعت شرور است. این جماعت به همنوعان خودشان رحم نمیکنند تا چه رسد به مسلمانان.
حبیبی همچنین در مورد تحولات منطقه تصریح کرد: موج دوم بیداری در منطقه با بازگشت مردم به میدان التحریر قاهره پدیدار شده است. این موج درصدد تعمیق انقلاب است و تا رسیدن به خواستههای خود از پای نخواهد نشست. این موج را جوانان انقلابی و مسلمان پدید آوردند و در آینده خبرهای خوبی از این دست تحرکات خواهیم شنید.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، توفیق همه مسلمانان را در ادای فرایض این ماه و سایر ماههای سال از درگاه خداوند قادر متعال خواستار شد.
نظر شما