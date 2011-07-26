به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات درمورد بروز اختلال در شبکه پیامک بین اپراتورهای موبایل کشور که حدود یک ماه است که مشترکان با آن مواجه هستند از اطلاع این سازمان نسبت به این مشکل به وجود آمده خبر داد و به مهر گفت: ایرانسل یک ماه گذشته طی نامه ای به رگولاتوری اختلال در ارسال پیامک مشترکانش را به مقصد همراه اول اعلام کرده و همراه اول نیز این اختلال را تایید کرده است.

براین اساس شرکت ارتباطات سیار ایران با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر جوابیه ای برای تنویر افکار عمومی ارائه کرده است که عینا می آید:

"در پاسخ به مطلب مندرج در سرویس فناوری های نوین خبرگزاری وزین مهر با عنوان " اختلال در شبکه پیامک تایید شد/ همراه اول اختلال را پذیرفت!" در تاریخ 2/5/90 خواهشمند است جوابیه زیر جهت تنویر افکر عمومی منتشر شود:

در مطلب مذکور به نقل از مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده: گروهی کارشناسی متشکل از نمایندگان همراه اول و ایرانسل برای پیگیری و رفع مشکل تاخیر جزیی در ارسال پیامک مشترکان ایرانسل به سمت شبکه همراه اول تشکیل شده و همراه اول پذیرفته که چیزی به عنوان تاخیر در سیستمش وجود دارد و هم اکنون نیز در حال پیگیری این موضوع است.

در حالی که:



1 – تاکنون در این زمینه، هیچ گروه کارشناسی با مشارکت همراه اول تشکیل نشده و باردیگر تاکید می شود پیامک های ارسالی مشترکان ایرانسل در شبکه همراه اول بدون هیچ مشکل و تاخیری ارسال می شود.

2- مدیرکل محترم نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در تماس این روابط عمومی، نقل قول مذکور را نادرست اعلام و تاکید کرد: تاخیر جزیی در ارسال پیامک مشترکان ایرانسل به همراه اول وجود دارد که عامل آن هنوز مشخص نشده و باید در بررسی های کارشناسی مشخص شود مشکل از شبکه کدام یک از اپراتورها است."

توضیح مهر:

* مشترکان ایرانسل و همراه اول بارها با خبرگزاری مهر تماس گرفته و مشکل پیش آمده را بازگو کردند که همین امر موجب شد خبرنگار مهر به پیگیری این موضوع بپردازد اما به نظر می رسد مقصر در این اشکال همان مقصر همیشگی یعنی مشترک است زیرا همراه اول تاکید می کند مشکلی وجود ندارد.

* اقدام همراه اول در تکذیب اظهارات شخص مسئولی که خود و سازمان متبوعش هنوز خبر مهر را تکذیب یا اصلاح نکرده اند عجیب به نظر می رسد زیرا تکذیب اظهارات مسئولی از یک سازمان دیگر به عهده همان سازمان است.

* امید می رود همراه اول همانطور که روز گذشته از مشترکانش به خاطر قطع ارتباط عذرخواهی کرد در مشکلات آتی این اپراتور که امری طبیعی است نیز مشترکان را به درستی در جریان مشکلات پیش آمده قرار دهد.