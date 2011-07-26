یک میلیون و 200 هزار تردد در محورهای اصلی خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیاسی قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طبق این آمار محور شریانی مشهد - چناران با ثبت 432 هزار و 104 تردد، پرترددترین محور استان بود که در مقایسه با آمار مشابه پیش از آن 10 هزار مورد افزایش داشته است.

وی گفت: محورهای مشهد - باغچه و چناران - قوچان به ترتیب با آمار 200هزار و 310 مورد و 173 هزار و 755 مورد پس از محور مشهد - چناران، بیشترین تردد را در سطح استان داشته اند.

سیاسی با اعلام عبور 203 هزار و 283 دستگاه وسایل نقلیه سنگین از محورهای اصلی استان، گفت: بیشترین آمار تردد این خودروها مربوط به سه محور مشهد - چناران، مشهد - باغچه و نیشابور - سبزوار با مجموع 115 هزار و 242 مورد بوده است.

مدیر مرکز راه های خراسان رضوی نسبت خودروهای سنگین به کل آمار خودروهای عبوری از محورهای اصلی استان را 15 درصد اعلام و اضافه کرد: آمار وسایل نقلیه سنگین نسبت به هفته اقبل 12 هزار دستگاه کاهش داشته است.