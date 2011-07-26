علمی و کاربردی فارس دانشگاه کارآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور تقوایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری پیرامون آخرین وضعیت این دانشگاه در استان فارس گفت: در حال حاضر 18 هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی استان مشغول به تحصیل هستند و 11 هزار نفر نیز از این مرکز فارغ التحصیل شدند.

وی ادامه داد: این دانشگاه طی چند سال گذشته با استقبال بیشتر از جانب مردم مواجه شده زیرا بیش از 60 درصد فارغ التحصیلان این مرکز مشغول به کار شدند.

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی در نوع ورود و نرخ پایین هزینه ها دلیل استقبال مردم از این دانشگاه است، تصریح کرد: شاید یکی از دلایل را نیز بتوانیم در راحتی ورود و هزینه های پایین دانست ولی آنچه که امروز مورد استقبال قرار می گیرد اشتغال آفرینی این مرکز است زیرا با اجرایی کردن طرح های مختلف به طور یقین دانشجویان این دانشگاه جذب بازار کارهای مختلف خواهند شد.

تقوایی با بیان اینکه سطح دانشجویان این دانشگاه نیز با چندین سال قبل تفاوت کرده است، یادآور شد: طی چندین سال گذشته اکثر مراجعین به این دانشگاه از جامعه کارمندان و شاغلین بودن در صورتیکه امروز جوانانی که به تازگی مدرک دیپلم خود را گرفته اند برای حضور در این دانشگاه علامند شدند و به طور کلی سنین دانشجویان در این دانشگاه کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علمی و کاربردی استان فارس دارای 30 مرکز است که از این تعداد چهار مرکز وابسته و 26 مرکز به صورت نظارتی است که از میان آنها 24 مرکز در حاشیه ادارات و دو مرکز نیز به صورت خصوصی فعالیت می کنند.

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی فارس تاکید کرد: دو مرکز خصوصی دانشگاه علمی و کاربردی از مراکز موفق به حساب می آید که یکی از آنها به خوبی توانسته توانایی های خود را برای همگان نمایش دهد و دانشجویانی با سطح علمی بالا را پروش دهد.

تقوایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال بررسی راه اندازی مراکز جواری هستیم، گفت: طی مدت گذشته طرحی را در دست بررسی قرار دادیم که طی آن در کنار صنایع بزرگ اقدام به راه اندازی مراکز تحصیلی کنیم و در این خصوص با چندین کارخانه تولیدی بزرگ فارس نیز مذاکراتی صورت گرفت که به زودی این مراکز راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: از طرفی دیگر به فکر ایجاد و توسعه رشته هایی با اشتغال بالا هستیم که با استفاده از این رشته های اشتغال محور جوانان را آماده حضور در بازار کار کنیم.

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی فارس تصریح کرد: گروه های مختلفی ازجمله صنعت، کشاورزی، هنر، خدمات و... در این دانشگاه فعال هستند که در بررسیهایی که انجام می شود چنانچه یک گروه کارایی و اثرگذاری کمتری داشته باشد با گروه های دیگر ادغام خواهد شد.