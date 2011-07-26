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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

حماس دو جاسوس رژیم صهیونیستی را اعدام کرد

حماس دو جاسوس رژیم صهیونیستی را اعدام کرد

وزارت کشور دولت منتخب مردم فلسطین از اعدام دو جاسوس رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، در بیانیه وزارت کشور دولت منتخب فلسطین آمده است : حکم اعدام پس از طی مراحل قضایی علیه این افراد و اثبات اتهام آنها در همدستی با اشغالگران اسرائیلی اجرا شد.

وزارت کشور فلسطین بیان کرد: اتهامات این افراد جاسوسی برای دستگاههای امنیتی خارجی دشمن فلسطین، ضربه زدن به منافع ملی، تضعیف روحیه و قدرت مقاومت است.

شایان ذکر است که در سالهای اخیر جاسوسهای زیادی برای رژیم صهیونیستی وعلیه حماس در نوار غزه فعالیت کرده اند که تعدادی از آنان دستگیر و مجازات شده اند.

کد مطلب 1368107

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