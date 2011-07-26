حماس دو جاسوس رژیم صهیونیستی را اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، در بیانیه وزارت کشور دولت منتخب فلسطین آمده است : حکم اعدام پس از طی مراحل قضایی علیه این افراد و اثبات اتهام آنها در همدستی با اشغالگران اسرائیلی اجرا شد.

وزارت کشور فلسطین بیان کرد: اتهامات این افراد جاسوسی برای دستگاههای امنیتی خارجی دشمن فلسطین، ضربه زدن به منافع ملی، تضعیف روحیه و قدرت مقاومت است.

شایان ذکر است که در سالهای اخیر جاسوسهای زیادی برای رژیم صهیونیستی وعلیه حماس در نوار غزه فعالیت کرده اند که تعدادی از آنان دستگیر و مجازات شده اند.