ترکیب آفرنگ قم در لیگ فوتسال بانوان کشور مشخص شد

زهرا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های لیگ فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور در دسته‌های مختلف از امروز آغاز می‌شود و تیم فوتسال بانوان آفرنگ نماینده قم در این مسابقات خواهد بود.



وی افزود: ترکیب این تیم را نفرات بسیار آماده فوتسال بانوان قم تشکیل می‌دهند که زیر نظر مربیان خود مدت‌ها در اردو بوده‌اند و تمرینات آماده‌سازی بسیار خوبی نیز برگزار کرده‌اند تا از نظر با آمادگی در لیگ کشور به مصاف حریفان برود.



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم با اشاره به اعزام تیم فوتسال بانوان آفرنگ قم به رقابت‌های فصل جدید لیگ دسته سوم فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور، اضافه کرد: این تیم با ترکیبی از بهترین بانوان فوتسالیست قم راهی شهر گرگان شده است.



وی تیم فوتسال بانوان قم را شامل خانمها مروارید نصر، مریم دست‌پاک، فاطمه فاطمی‌نیا، فریماه حیدری، نرگس ابرقویی، افسانه یحیوی، مریم رهیده، سمانه بای، ندا عسگری، زهرا قربانی و مهناز جعفرزاده عنوان کرد و گفت: مربی این تیم مریم پوراحمدیان است که به سرپرستی زهرا ایمانی در لیگ فوتسال باشگاه‌های کشور شرکت می‌کنند.



سلیمی با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در بین بانوان قمی، ابراز داشت: فوتسال بانوان قم در چند سال اخیر رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشته است و این مهم در سایه حمایت مسئولان هیئت و تربیت‌بدنی حاصل شده است و امیدوارم تداوم یابد.



وی ادامه داد: رقابت‌های فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور در رده سنی بزرگسالان در قالب لیگ دسته دوم از امروز آغاز می‌شود و تیم‌های شرکت کننده در یکی از دو گروه مرحله مقدماتی این رقابت‌ها بر اساس اعلام فدراسیون باید در گرگان رقابت کنند.



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم، تصریح کرد: همه از ما انتظار موفقیت در این رقابت‌ها را دارند، برای همین منظور این تیم در فاصله اندک باقی مانده به آغاز مسابقات، شرایط و امکانات خوبی برای انجام تمرین نداشت که امیدوارم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.



وی با اشاره به برنامه نخستین بازی تیم فوتسال بانوان آفرنگ قم در این دوره از مسابقات فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور در گرگان، یاد آور شد: تیم فوتسال بانوان آفرنگ در نخستین روز لیگ منطقه‌ای مسابقات فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتسال بانوان پاسارگاد گرگان نماینده استان گلستان میزبان این دوره از رقابت‌ها صف آرایی خواهد کرد.

