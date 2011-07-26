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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

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امضای پیمان همکاری های هسته ای کره جنوبی و هند در سئول

امضای پیمان همکاری های هسته ای کره جنوبی و هند در سئول

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: روسای جمهوری کره جنوبی و هند طی دیداری در سئول پایتخت کره جنوبی پیمان همکاری های هسته ای بین دو کشور را به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهآپ)، “پراتیپا پتیل” که از روز یکشنبه در سئول به سر می برد در دیدار با “لی میانگ باک” همتای کره ای خود این قرارداد هسته را به امضا رساند.

بر طبق این پیمان، کره جنوبی دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز هند برای ساخت نیروگاه های هسته ای را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.
 
کره جنوبی با داشتن 20 نیروگاه هسته ای تلاش زیادی برای وارد شدن به بازار فروش تجهیزات نیروگاه های هسته ای در کشور های مختلف از جمله هند می کند که به همین دلیل لی میانگ باک در دیدار با همتای هندی خود از وی خواست تا از محصولات کره جنوبی حمایت کند.
 
بر اساس این گزارش، هند نیز در حال حاضر مشغول ساخت 6 نیروگاه هسته ای است که قرار است تا سال 2032 تعداد آن به  40 نیروگاه برسد.
کد مطلب 1368113

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