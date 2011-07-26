دستگاه های اجرایی خراسان رضوی برای جذب بودجه فرهنگی برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان، گفت: در بودجه شاخص های فرهنگی سال 90، موضوعات تحکیم خانواده، جنگ نرم، ایثارگران و افزایش نشاط اجتماعی در اولویت تخصیص اعتبار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بودجه فرهنگی سال گذشته سهم دستگاه ها مشخص نشده بود، اظهار کرد: این مشکل در بودجه امسال برطرف شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی از دستگاه های اجرایی خواست گزارش برنامه های خود از محل بودجه شاخص های فرهنگی سال 89 را هر چه سریعتر ارائه کنند تا اعتبارات لازم از بودجه سال 90 به آنان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: برخی جریان های فردی و حاشیه ای در میان اصول گرایان و دستگاه های اجرایی باعث شده است دهانه هایی علیه دولت و جریان اصول گرایی باز شود که طی 16 سال بوی تعفن، رانت خواری و ویژه خواری از انها متصاعد بوده است.

غفاری با اشاره به تدوین طرح اوقات فراغت استان توسط اداره کل امور جوانان خراسان رضوی، بیان داشت: تاکید اصلی در این طرح بر اعتقادی بودن برنامه های پیشنهادی قرار دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی، افزود: برنامه های اوقات فراغت باید تمامی روزهای سال و همه اقشار جامعه با سنین مختلف را در بر گیرد و در نهایت موجب تقویت اعتقادات دینی در افراد جامعه شود.

غفاری افزایش آگاهی سیاسی و بصیرت جامعه را از دیگر الزامات برنامه های اوقات فراغت عنوان کرد، و گفت: برگزاری اردوهای جهادی و رزمایش ها، الگوی مناسبی در برنامه ریزی های اوقات فراغت هستند.