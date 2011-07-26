سینمای خنده با "سن پترزبورگ" در تبریز بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تولید حجم عظیمی از فیلم های کمدی و مخاطب بالای فیلم های خنده محور این نشست با هدف نقد و بررسی فیلم سن پترزبورگ و نشستی جامع در خصوص سینمای خنده صورت خواهد گرفت.

این گزارش می افزاید در کنار رشد توجه برانگیز کمدی های سخیف و کم ارزش در کشور تولید فیلمی شاخص و استوار در ژانر کمدی حادثه ای اتفاق مبارکی برای سینمای ایران محسوب می شود.

در این نشست اعضای خانه فیلم حوزه هنری و نیز هنرمندان، هنرجویان و دانشجویان رشته های هنری نیز حضور خواهند داشت و علی اکبر افتخار و عبدالرضا هشترودیلر از منتقدین تبریزی به تحلیل فیلم خواهند پرداخت.

این نشست روز پنج شنبه 16 تیر ماه رأس ساعت 16:30 در محل حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

بنا بر اعلام سایتهای رسمی وابسته به فیلم "سن پترزبورگ" داستانی پرحادثه در مورد رفاقت، بلوف، عشق و ... است.

عوامل فیلم یاد شده به شرح زیرند:

کارگردان: بهروز افخمی، نویسندگان فیلمنامه: پیمان قاسم خانیع محراب قاسم خانی، بازیگران: پیمان قاسم خانی، محسن طنابنده، شیلا خداداد، بهاره رهنما، اندیشه فولادوند، ماه چهره خلیلی، کیانوش گرامی، سروش صحت، سیامک انصاری، امید روحانی، سید ابراهیم بحرالعلومی، آرش تاج، بابک برزویه، اردشیر کاظمی، یوسف قربانی، علی اصغر طبسی، مهدی دانایی مقدم، نعیمه نظام دوست، مجید شهریاری و امین حیایی.