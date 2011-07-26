افتخارات چهارمحال و بختیاری در زمینه تشیع به نمایش گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی با بیان اینکه گذشته پر افتخار یک قوم در معرفی آن نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: بقاع متبرکه، افتخارات تاریخی قوم بختیاری و وجود شیرزنان و شیرمردان در چهارمحال و بختیاری از مهمترین افتخارات این استان هستند.

وی افزود: بعضی با معرفی برخی از اقدامات خلاف شان سعی در معرفی چهارمحال و بختیاری داشته که این اقدام صحیح نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: فرهنگ بختیاری، وجود امامزاده ها، شجاعت، اصالت و اندیشه بنیادی مردم استان باید به عنوان افتخارات این استان به نمایش گذاشته شوند.

وی گفت: قدمت تشیع در چهارمحال و بختیاری با قدمت تشیع در کشور برابر و یکی از مهمترین افتخارات این استان است.



