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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

جلالی:

افتخارات چهارمحال و بختیاری در زمینه تشیع به نمایش گذاشته شود

افتخارات چهارمحال و بختیاری در زمینه تشیع به نمایش گذاشته شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افتخارات قوم چهارمحال و بختیاری در زمینه تشیع باید به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی با بیان اینکه گذشته پر افتخار یک قوم در معرفی آن نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: بقاع متبرکه، افتخارات تاریخی قوم بختیاری و وجود شیرزنان و شیرمردان در چهارمحال و بختیاری از مهمترین افتخارات این استان هستند.

وی افزود: بعضی با معرفی برخی از اقدامات خلاف شان سعی در معرفی چهارمحال و بختیاری داشته که این اقدام صحیح نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال  و بختیاری تصریح کرد: فرهنگ بختیاری، وجود امامزاده ها، شجاعت، اصالت و اندیشه بنیادی مردم استان باید به عنوان افتخارات این استان به نمایش گذاشته شوند.

وی گفت: قدمت تشیع در چهارمحال و بختیاری با قدمت تشیع در کشور برابر و یکی از مهمترین افتخارات این استان است.
 
 

کد مطلب 1368120

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