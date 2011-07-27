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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

حالت فوق العاده در تونس تمدید شد

حالت فوق العاده در تونس تمدید شد

رسانه های خارجی از تمدید حالت فوق العاده در تونس تا زمان نامعلوم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فؤاد المبزع" رئیس جمهور موقت تونس حالت فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.

حالت فوق العاده در تونس که بیش از 6 ماه از آغاز آن می گذرد از اول آگوست تا مدت نامعلوم در سراسر این کشور تمدید شد.

از زمان فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس در 14 ژانویه تاکنون این دومین بار است که حالت فوق العاده در این کشور اعلام می شود. پیش از این 15 فوریه در تونس حالت فوق العاده اعلام شده بود.

در پی انقلاب مردم تونس اوضاع امنیتی در این کشور همچنان ناامن است و مناطق مختلف تونس شاهد اعتراضات و تحصن است.

کد مطلب 1368121

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