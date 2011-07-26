حضور آثاری از ادبیات پایداری ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

سیدعلی کاشفی خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: آژانس ادبی حوا در سال جاری برای نخستین بار در بخش آژانس‌های ادبی از سوی ایران در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت شرکت خواهد کرد و در این حضور یکصد عنوان اثر با موضوع ادبیات پایداری و نیز ادبیات داستانی کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در پنجاه و نهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی فراکنفورت، کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، دانمارک، سویس، کانادا، ایتالیا، فنلاند، اسپانیا و انگلستان نیز از جمله دیگر کشورهای شرکت کننده در این بخش از این نمایشگاه خواهند بود.

به گفته کاشفی خوانساری آژانس ادبی حوا در سال جاری همچنین بیش از 30 نفر از نویسندگان و فعالان عرصه کتاب و ادبیات ایران را در نماشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت شرکت خواهد داد.

آژانس ادبی حوا در سال 1389 با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است. حضور در نمایشگاه‌های بین المللی بولونیا، پوته بوری، کوالالامپور، مسکو و پاریس از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این آژانس در سال گذشته بوده است.