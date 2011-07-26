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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

موسویان خبر داد:

طرح تحول اجتماعی در خراسان رضوی تصویب شد

طرح تحول اجتماعی در خراسان رضوی تصویب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: طرح تحول اجتماعی در استان با چهار کمیته نشاط اجتماعی، اوقات فراغت، کسب روزی حلال، انضباط اجتماعی و وحدت و انسجام اسلامی به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید موسویان صبح سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان از دستگاه های اجرایی خواست برای تدوین برنامه ها در این کمیته ها شرکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به بودجه شاخص های فرهنگی استان، توجه به مناطق محروم را از اولویت های امسال اعلام کرد.

وی افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید طرح های خود را بر این اساس ارائه دهند تا عدالت فرهنگی و توزیع مناسب استانی رعایت شود.

مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی، تصریح کرد: این طرح ها باید قابلیت اجرا، نظارت و ارزیابی داشته باشند.

کد مطلب 1368125

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