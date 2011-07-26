طرح تحول اجتماعی در خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید موسویان صبح سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان از دستگاه های اجرایی خواست برای تدوین برنامه ها در این کمیته ها شرکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به بودجه شاخص های فرهنگی استان، توجه به مناطق محروم را از اولویت های امسال اعلام کرد.

وی افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید طرح های خود را بر این اساس ارائه دهند تا عدالت فرهنگی و توزیع مناسب استانی رعایت شود.

مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی، تصریح کرد: این طرح ها باید قابلیت اجرا، نظارت و ارزیابی داشته باشند.