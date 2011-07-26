واردات سیب زمینی به آذربایجان شرقی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال گلچین در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان گفت: این ستاد به منظور ایجاد تعادل بین بخش عرضه و تقاضا بویژه بر روی محصول سیب زمینی تمهیداتی اتخاذ کرده است.
وی با بیان اینکه کشاورزان محترم در فصل کاشت به توصیه های کارشناسان در مورد مساحت تخصیصی به کشت سیب زمینی توجه کنند ادامه داد: باید در کل تدابیری اندیشیده شود تا خسارتی از قِبَل صادرات به مصرف کنندگان داخلی و نیز از ناحیه واردات و عدم صدور به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی وارد نگردد.
گلچین به تبعات واردات بی رویه سیب زمینی از سایر استانها اشاره کرده و با اشاره به پیش بینی افزایش میزان تولید محصول سیب زمینی در سال جاری افزود : به نظر می رسد قسمت عمده تولید سیب زمینی، مازاد بر مصرف استان باشد لذا تدابیری اتخاذ شده تا از واردات سیب زمینی از سایر استانها به آذربایجان شرقی ممانعت شود.
ی ادامه داد: از سازمان تعاون روستایی خواسته شده است از خرید و وارد نمودن سیب زمینی از سایر استانها خودداری کرده و سریعاً هماهنگی های لازم را جهت خرید توافقی و حمل و فروش آن در سایر استانها و شهرستانهای تابعه استان بعمل آورد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه به مدیریتهای جهاد کشاورزی برخی شهرستانها همچون آذرشهر، عجب شیر و بناب اعلام شده است تا راهنمائیهای لازم جهت برداشت تدریجی محصول سیب زمینی در جهت ممانعت ازافت قیمت و نوسانات بازار بعمل آید ادامه داد: همچنین مقرر گردیده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز خرید، بسته بندی و صادرات محصول سیب زمینی استان توسط شرکت های بازرگانی اقدام لازم را به عمل آورد .
وی همچنین اضافه کرد: پیش بینی شده است در کنار فروش محصول در میادین و فروش مستقیم توسط کشاورزان و با خرید فعال و به موقع توسط شرکت های بازرگانی نرخ سیب زمینی متعادل گردد.
گفتنی است در سال جاری 10 هزارو 270 هکتار از اراضی زراعی استان زیرکشت سیب زمینی رفته که از این میزان 7هزار و 347 هکتار بصورت برداشت پاییزه و 2هزار و 923 هکتار بصورت برداشت تابستانه می باشد و هم اکنون در شهرستانهای آذرشهر، عجب شیر، بناب و ملکان در حال برداشت است و پیش بینی می شود 349 هزار تن محصول سیب زمینی از اراضی زیر کشت استان برداشت شود که از این میزان حدود 100 هزارتن سیب زمینی تابستانه است.
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