واردات سیب زمینی به آذربایجان شرقی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال گلچین در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان گفت: این ستاد به منظور ایجاد تعادل بین بخش عرضه و تقاضا بویژه بر روی محصول سیب زمینی تمهیداتی اتخاذ کرده است .

وی با بیان اینکه کشاورزان محترم در فصل کاشت به توصیه های کارشناسان در مورد مساحت تخصیصی به کشت سیب زمینی توجه کنند ادامه داد: باید در کل تدابیری اندیشیده شود تا خسارتی از قِبَل صادرات به مصرف کنندگان داخلی و نیز از ناحیه واردات و عدم صدور به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی وارد نگردد .

گلچین به تبعات واردات بی رویه سیب زمینی از سایر استانها اشاره کرده و با اشاره به پیش بینی افزایش میزان تولید محصول سیب زمینی در سال جاری افزود : به نظر می رسد قسمت عمده تولید سیب زمینی، مازاد بر مصرف استان باشد لذا تدابیری اتخاذ شده تا از واردات سیب زمینی از سایر استانها به آذربایجان شرقی ممانعت شود.

ی ادامه داد: از سازمان تعاون روستایی خواسته شده است از خرید و وارد نمودن سیب زمینی از سایر استانها خودداری کرده و سریعاً هماهنگی های لازم را جهت خرید توافقی و حمل و فروش آن در سایر استانها و شهرستانهای تابعه استان بعمل آورد .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه به مدیریتهای جهاد کشاورزی برخی شهرستانها همچون آذرشهر، عجب شیر و بناب اعلام شده است تا راهنمائیهای لازم جهت برداشت تدریجی محصول سیب زمینی در جهت ممانعت ازافت قیمت و نوسانات بازار بعمل آید ادامه داد: همچنین مقرر گردیده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز خرید، بسته بندی و صادرات محصول سیب زمینی استان توسط شرکت های بازرگانی اقدام لازم را به عمل آورد .

وی همچنین اضافه کرد: پیش بینی شده است در کنار فروش محصول در میادین و فروش مستقیم توسط کشاورزان و با خرید فعال و به موقع توسط شرکت های بازرگانی نرخ سیب زمینی متعادل گردد .