اخلاق کامپیوتر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه کامپیوتر و وسایل ارتباطی در دنیای مجازی شکل جدیدی از ارتباطات میان فردی را به وجود آورده است. اشخاص و افراد امروزه می‌توانند از طریق ابزارهای کامپیوتری و مجازی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

افزایش این وسایل باعث شده تا سؤالهایی در مورد ماهیت ارزشهای مشارکتهای انسانی و فردی به وجود آید. در واقع کامپیوتر و ارتباطهای ناشی از این وسیله موجد اخلاق خاصی از ارتباطات فردی است.

تمرکز این کتاب بر روی پستهای الکترونیکی است و اینکه ارتباطاتی که از رهگذر پستهای الکترونیکی حاصل می‌شود چه نکات و مسائل اخلاقی را به وجود می‌آورند.

این کتاب برای محققان و متخصصان فلسفه، رشته ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای و اخلاق کامپیوتر قابل توجه است.

این کتاب از سری کتابهای مطالعات راتلج درباره فلسفه معاصر است که با عنوان "پست الکترونیکی و اخلاق" منتشر شده است.