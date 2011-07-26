اصفهان قهرمان والیبال و هندبال دانش آموزان دختر کشور شد

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و سومین دوره این مسابقات به میزبانی خراسان رضوی، به مدت 21 روز و با شرکت 13 تیم در چهار گروه به انجام رسید و به کار خود پایان داد.

وی افزود: در رشته مینی بسکتبال، تهران اول شد و تیم های خراسان رضوی و فارس به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

وی تصریح کرد: در این رشته، کاپ اخلاق نیز به استان خراسان رضوی اهدا شد.

وی با بیان اینکه در رقابت های هندبال که با شرکت 16 تیم از سراسر کشور و در چهار گروه به کار خود پایان داد، افزود: در این دسته از بازیها اصفهان به مقام نخست دست یافت، تیم تهران دوم و استان فارس نیز سوم شد.

میرسیستانی یادآور شد: در مسابقات مینی والیبال دختران دانش آموز نیز که با حضور 20 تیم ودر چهار گروه به پایان رسید، تیم اصفهان اول، فارس دوم و تهران نیز به رتبه سوم قناعت کرد

بیست و سومین دوره مسابقات ورزشی دختران سراسرکشور که از 13تیرماه آغاز به کار نموده تا پنج مردادماه ادامه خواهد داشت.