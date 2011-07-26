مقاوم سازی و اطلاع رسانی پایه پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر خادمی ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغات شهرستانهای شهریار و ملارد با موضوع پدافند غیرعامل اظهار داشت: در حوزه پدافند غیرعامل باید به شکل فرهنگی و در قالب ایجاد قرارگاه فرهنگی عمل کرد.

وی افزود: مبلغات برای تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای پدافند غیرعامل باید نسبت به جنس، نوع و ابزارهای هجمه دشمن شناخت پیدا کنند و سپس راههای مقابله با آن را بیابند.

دکتر خادمی شناخت هجمه و یافتن راه مقابله را مرحله اول دانست و تصریح کرد: پس از آن با برنامه ریزی جدی و اصولی باید وارد عمل شد و توطئه دشمنان را خنثی کرد.

وی با اشاره به هجمه های مختلف دشمن و ابزارهای متعدد آنان تاکید کرد: باید در قالب فرهنگی به گونه ای عمل کنیم که توطئه های دشمنان راه بجایی نبرد و در این زمینه بهره گیری از دین در فرهنگ حرف اول را می زند.

گردهمایی توجیهی آموزشی مبلغات شهرستانهای شهریار و ملارد روز سه شنبه در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر اندیشه برگزار شد. این گردهمایی که موضوع آن پدافند غیرعامل است در نوبت عصر برای برادران مبلغ ادامه خواهد داشت.

