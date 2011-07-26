همکاری با واحدهای دانشگاهی اولویت فنی و حرفه ای فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مبرایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: بحث آموزش کارآفرینی ازجمله مباحثی است که در این سازمان به آن توجه ای خاص می شود و در این راستا با سه دانشگاه بزرگ استان فارس همکاری لازم را برقرار کرده ایم.

وی ادامه داد: یکی از طرح های جدید این سازمان توسعه و ترویج بحث استاد شاگردی است که تفاهمنامه هایی با تامین اجتماعی، سازمان بازرگانی، اداره کار و فنی و حرفه ای منعقد و مشکلات پیش رو نیز برطرف شد تا هرچه سریعتر این طرح در استان اجرایی شود.

مدر کل فنی و حرفه ای استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر 46 مرکز فنی و حرفه ای دولتی و 840 مرکز آموزشگاهی خصوصی در این استان به فعالیت مشغول هستند که در این مراکز بحث آموزش مهارتهای مختلف به این افراد ارایه می شود.

مبرایی یادآورشد: در سال گذشته حدود 50 هزار نفر از کارگران ساختمانی و 700 نفر از کارگران شاغل در نانوایی های استان در مراکز دولتی آموزشهای لازم را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه دو هزار نفر از کارآموزان فنی و حرفه ای استان تسهیلات اشتغالزایی را نیز دریافت کردند، گفت: تسهیلات قرض الحسنه از پنج تا 15 میلیون تومانی برای کارآموزان فنی و حرفه ای استان فارس در نظر گرفته شده بود که در این راستا حدود دو هزار نفر از کارآموزان مراکز فنی و حرفه دولتی استان در سال گذشته این تسهیلات را دریافت کردند.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مجوز دو مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای صادر شده است، افزود: دو مجوز مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای در شیراز و لامرد صادر شده که در پنج رشته از اول مهر ماه اقدام به جذب دانشجو می کنند.