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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

مبرایی:

همکاری با واحدهای دانشگاهی اولویت فنی و حرفه ای فارس است

همکاری با واحدهای دانشگاهی اولویت فنی و حرفه ای فارس است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان فارس گفت: یکی از برنامه های این سازمان ایجاد راه های مناسب برای رسیدن به اشتغال است که در این مسیر همکاری با دانشگاه ها را در دستور کار قرار داده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مبرایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: بحث آموزش کارآفرینی ازجمله مباحثی است که در این سازمان به آن توجه ای خاص می شود و در این راستا با سه دانشگاه بزرگ استان فارس همکاری لازم را برقرار کرده ایم.

وی ادامه داد: یکی از طرح های جدید این سازمان توسعه و ترویج بحث استاد شاگردی است که تفاهمنامه هایی با تامین اجتماعی، سازمان بازرگانی، اداره کار و فنی و حرفه ای منعقد و مشکلات پیش رو نیز برطرف شد تا هرچه سریعتر این طرح در استان اجرایی شود.

مدر کل فنی و حرفه ای استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر 46 مرکز فنی و حرفه ای دولتی و 840 مرکز آموزشگاهی خصوصی در این استان به فعالیت مشغول هستند که در این مراکز بحث آموزش مهارتهای مختلف به این افراد ارایه می شود.

مبرایی یادآورشد: در سال گذشته حدود 50 هزار نفر از کارگران ساختمانی و 700 نفر از کارگران شاغل در نانوایی های استان در مراکز دولتی آموزشهای لازم را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه دو هزار نفر از کارآموزان فنی و حرفه ای استان تسهیلات اشتغالزایی را نیز دریافت کردند، گفت: تسهیلات قرض الحسنه از پنج تا 15 میلیون تومانی برای کارآموزان فنی و حرفه ای استان فارس در نظر گرفته شده بود که در این راستا حدود دو هزار نفر از کارآموزان مراکز فنی و حرفه دولتی استان در سال گذشته این تسهیلات را دریافت کردند.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مجوز دو مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای صادر شده است، افزود: دو مجوز مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای در شیراز و لامرد صادر شده که در پنج رشته از اول مهر ماه اقدام به جذب دانشجو می کنند.

کد مطلب 1368144

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