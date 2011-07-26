به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به واحد فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر چنین آمده است:



تقارن شصت و پنجمین دوره جشنواره آوینیون با پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی و همچنین حساسیت و اهمیت این جشنواره ملی، بومی و مذهبی سبب شد مدیران ارشد معاونت هنری (حضور یافته در جشنواره آوینیون) و دبیر جشنواره (دکتر محمود عزیزی) پس از برگزاری مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در این رویداد هنری (جشنواره آوینیون) حضور پیدا کنند.



لازم به تذکر است که بخش اصلی جشنواره آوینیون تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت و نمایش‌های این جشنواره در بخش جنبی نیز همچنان در حال اجرا است. بنابراین با هماهنگی مشاور اجرایی معاونت امور هنری برای 3 نمایش جشنواره آوینیون بلیط رزرو و خریداری شده است تا هئیت همراه از این آثار دیدن کنند.



سه نمایش دیده شده در جشنواره آوینیون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا به صلاحدید هیئت اعزامی از این سه نمایش برای اجرا در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دعوت به عمل آید.



لازم به ذکر است که دکتر تاجبخش فناییان به عنوان نماینده و چهره معتبر دانشگاهی، آقای ایرج راد به عنوان رییس خانه تئاتر و نماینده صنفی اهالی تئاتر، آقایان محمود عزیزی و هادی مرزبان به دلیل سابقه هنری و حضور مستمر در رویدادهای تئاتری همچنین به دلیل آشنایی دیرینه با این رویداد هنری (جشنواره آوینیون) در این سفر حضور دارند.



با توجه به برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی و اهمیت اخبار این جشنواره و به دلیل محدودیت زمانی فرصت مناسب جهت اطلاع رسانی حضور هیئت اعزامی فراهم نگردید. با وجود این مدیر روابط عمومی معاونت هنری به عنوان نماینده اصحاب رسانه در این سفر حضور دارند. انعکاس اخبار این حضور در روزهای آینده مؤید این مطلب خواهد بود.



به طور قطع و یقین پس از اتمام این سفر و با تمهیدات لازم گزاری از نتایج حضور هیئت ایرانی در جشنواره آوینیون به خانواده تئاتر و اصحاب رسانه داده خواهد شد.



با توجه به اهمیت و حضور گروه‌های تئاتری خلاق و جوان در رویدادهای هنری جهانی معاونت امور هنری و اداره‌کل هنرهای نمایشی طی سال‌های گذشته و به کرات امکان اعزام این گروه‌های هنری را فراهم آورده است.



در پایان ذکر این نکته ضروری است که این سفر با هماهنگی و برنامه ریزی کاردار فرهنگی و نماینده ایران در فرانسه صورت گرفته است.



توضیح خبرگزاری مهر- اگر قرار است هیئتی در جشنواره‌ آوینیون حضور پیدا کنند تا اثر یا آثاری را برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب کنند بهتر است این هیئت از سوی دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و دبیر جشنواره صورت گیرد تا با برنامه ریزی مناسب، زمان مناسب برای حضور هیئت انتخاب وجود داشته باشد. ضمن اینکه اصرار برای حضور معاون هنری و دبیر جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در جشنواره تئاتر آوینیون فرانسه کمی جای سؤال دارد.



تماشای سه اثر نمایشی آن هم در روزهای پایانی جشنواره با حضور هیئتی 9 نفره کمی دور از برنامه ریزی است. همچنین اعلام رسانه‌ای برای حضور هیئتی ایرانی در جشنواره تئاتر آوینیون فرانسه هیچ‌گاه نمی‌تواند اخبار جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی را تحت پوشش قرار دهد.



نکته پایانی اینکه منظور از حضور هنرمندان جوان اعزام این هنرمندان به همراه گروه به خارج از کشور نبود بلکه حضور هنرمندان جوان و آشنا به تئاتر روز جهان در هیئت ایرانی حاضر در جشنواره تئاتر آوینیون امکان بهره‌برداری و تعامل بیشتر با این جشنواره را فراهم می‌کرد.