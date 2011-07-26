حفظ آبرو و پرهیز از جانبداری جناحی در گزینش گری دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در پیامی به همایش سراسری گزینش گران دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در دانشگاه تبریز برگزار می شود، عنوان کرده است: از نظر تعالیم والای اسلام گزینش گر باید بر اساس عدالت برخورد کند و همواره کرامت انسانی را در نظر داشته باشند. حفظ آبروی اشخاص پرهیز از تنگ نظری و جانبداری جناحی و اعمال سلیقه و عدم احساس برتری نسبت به دیگران از خصائص اولیه گزینشگران است.

وی افزود: گزینش گران باید در جهتی حرکت کنند که شایسته سالاری مبتنی بر عدالت در دستگاههای اجرایی حاکم شود و با عملکرد شایسته خود اعتماد عمومی را جلب کنند.

وزیر علوم در ادامه این پیام با اشاره به اینکه همه نظامهای پویا جهت حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی به گزینش نیروهای صالح و خدمتگزار نیاز دارند و برای تحقق اهداف خود در این زمینه نهایت تلاش و اهتمام را مبذول می دارند اظهار داشته است: حاصل اعمال این رویکرد و تدبیر خردمندانه ضابطه گرایی و وحدت رویه و نیز بهره وری بیشتر از ظرفیتها و جلوگیری از هدر رفتن نیروهای کارآمد است.

در پیام وزیر علوم تاکید شده است: گزینش کارکنان همواره باید مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد و قطعاً به هر میزان برای تحقق آن در نظام اداری تلاش شود به همان نسبت سیستم اداری از انسجام و سلامت برخوردار خواهد شد.

وی افزود: مدیران ارشد گزینش لازم است با آموزشهای ضروری به عوامل اجرایی اعم از محقق،‌ مصاحبه گر و صادرکننده رأی زمینه های تحقق اهداف متعالی امر گزینش را فراهم سازند.