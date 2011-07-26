دوره آموزشی پدافند غیرعامل فرمانداری های خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، معاون امور برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم آغازین این دوره آموزشی گفت: باید با برگزاری این چنین دوره هایی نسبت به ارتقاء سطح آگاهی افراد اقدام کرد تا بتوان از این دانش به عنوان یک مزیت برتر در حوزه پدافند غیرعامل استفاده برد.

عباس نیاوند در این جلسه همچنین از ارائه الگو و طرح و برنامه در پدافند غیرعامل به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد کرد.

وی اظهار داشت: کاربرد پدافند غیر عامل، امروزه در تمامی حوزه های اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، سیاسی و تحولات اجتماعی مشهود است و برای دستیابی به امنیت لازم در حوزه های مختلف باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم.

نیاوند با ناکافی خواندن روش های مقابله گذشته، تصریح کرد: در پدافند غیرعامل باید با شناختی که از دشمن پیدا می شود او را وادار به انجام کاری که ما می خواهیم بکنیم تا بتوانیم نتیجه را به نفع خودمان تغییر دهیم.

معاون امور برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: داشتن خرد استراتژیک و آینده نگری از جمله مواردی است که باید به عنوان یک آفند در موضوع پدافند غیر عامل در نظر گرفته شود تا بتوان با شناسایی نوع تهدید در آینده، با نگاه پدافند غیرعامل آن را خنثی نمود.

وی اظهار کرد: از حوادث و رخدادهای طبیعی نیز باید به عنوان یک موضوع پدافندی بهره ببریم و آن را معضل تلقی نکنیم.

نیاوند تصریح کرد: تغییر و تحول یک حقیقت غیر قابل اجتناب است که از این تغییر و تحولات و همچنین شرایط محیطی باید به عنوان یک مزیت و در جهت اهداف پدافند غیرعامل استفاده کرد.

معاون امور برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: پدافند غیرعامل در اهداف، ساز و کارها، فرآیندها و نتایج دارای اهمیت است که باید با شناسایی و تجهیز افراد با نگاه پدافند غیرعامل در مقابل توطئه های دشمنان آماده باشیم.

گفتنی است، این دوره آموزشی در سازمان مدیریت صنعتی شرق و با حضور کارشناسان فرمانداری های شهرستان های خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.