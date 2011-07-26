کاهش آب های زیرزمینی برخی قنات های چناران را خشک کرد

علی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی قنوات تا 18 کیلومتر به زیرزمین رفته و یا آب قنات خشک و یا کم شده که توجیه اقتصادی را برای ترمیم و تقویت می طلبد.

وی با بیان اینکه 160رشته قنات درسطح چناران وجود دارد، ادامه داد: 30 قنات در شهرستان نیاز به ترمیم و بازسازی دارند.

کارشناس جهاد کشاورزی چناران گفت: در سال گذشته نسبت به سال های قبل سه برابر اعتبار برای توسعه و تقویت قنوات اختصاص یافت.

وی یادآوری کرد: در همان سال از محل اعتبارات دولتی 305 میلیون تومان برای تقویت و ترمیم قنوات چناران هزینه شد.

نوروزی اظهار داشت: توجه به قنات توجه به میراث فرهنگی است، چون ایرانی ها باعث ترویج فرهنگ قنات شده اند.