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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

حفاری:

تغییر نگرش مردم در خرید کالا باعث کاهش تخلفات می شود

تغییر نگرش مردم در خرید کالا باعث کاهش تخلفات می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان فارس گفت: تغییر نگرش و فرهنگ مردم در خرید کالا باعث کاهش تخلفات می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حفاری در نشست تخصصی با معاونان، روسای ستادی و کارشناسان تنظیم بازار استان بیان کرد: با توجه به نزدیکی آغاز ماه مبارک رمضان و طبیعتا رونق بازار فروش مواد غذایی و استقبال مردم از این ماه باید فعالیت و انگیزه خود در رفع مشکلات و موانعی که ممکن است اسباب دغدغه را برای مردم ایجاد کند چند برابر شود.

وی ضمن تمجید و تجلیل از مردم به واسطه تغییر نگرش خود در خرید کالا و محصولات هم از بعد استاندارد کالایی و هم از لحاظ قیمت اظهار داشت: فرهنگ عمومی مردم به سمتی پیش می رود که بسیاری از وظایف بازرسان در کنترل کالا از لحاظ کمیت و کیفیت را خود مردم هدایت می کنند و همین امر مشکلات شکایت پس از خرید محصول را به حداقل رسانیده زیرا مردم در صورت مشاهده گرانفروشی و یا هر تخلف صنفی دیگر بدون واکنش در محل کسب مورد را به واحد شکایات اطلاع می دهند و این نقطه ارزشمندی در همکاری مردم با 124 است.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان امر اظهار داشت: کنترل قیمت در واحدهای صنفی معطوف به شکایت از خود صنفی نیست و بازرسان به خصوص در این ایام خاص باید با حضور در سطح بازار و انجام بازرسیهای دوره ای نسبت به ارزیابی و بازرسی واحدهای صنفی اقدام تا مردم به راحتی و اطمینان نسبت به خرید کالای خود اقدام کنند. 

کد مطلب 1368156

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