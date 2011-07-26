حفاری متروی اصفهان تا دو ماه دیگر تمام می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در حال حاضر تنها سه رینگ از تونل غربی اصفهان باقی مانده تا دستگاه TBM از مسیر خود خارج شود و تونل شرقی نیز در صورتی که با مشکلی مواجه نشود تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.

شهردار اصفهان در خصوص تونل غربی متروی اصفهان گفت: دستگاه حفار در حال حاضر از هتل سوئیت و ... حرکت کرده است.

مناقصه خرید واگن‌های اصفهان و شیراز انجام می‌شود

وی همچنین در خصوص خرید واگن‌های قطارشهری در اصفهان اظهار داشت: در خصوص خرید واگن برای اصفهان، تبریز و شیراز نیز ما مشکل خرید واگن داریم و در حال حاضر قرار است 24 مرداد اصفهان به همراه شیراز مناقصه خرید واگن را برگزار کند.

شهردار اصفهان در ادامه یادآور شد: از روزی که قرارداد خرید واگن بسته شد حداقل 18 ماه برای تحویل واگن‌ها زمان نیاز است.

سقائیان نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: موضوع دیگری را نیز دنبال می کنیم که آن اجاره موقت واگن از آلمان و اسپانیا است که بصورت موقت 10 واگن خریداری شود که برای این طرح نیز مذاکرات در حال جلورفتن است.

پس از اتمام خط اول متروی اصفهان، حفاری خط سوم متروی اصفهان آغاز می‌شود

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر برای مسیر خط دوم متروی اصفهان اجرا نمی شود و پس از اتمام خط اول به سراغ خط سوم مترو خواهیم رفت گفت: اخیرا یکسری تغییرات در خط سوم متروی اصفهان ایجاد شده است که در این خط مترو از زینبیه اصفهان شروع می شود و پس از رسیدن به میدان لاله، بزرگمهر به میدان آزادی می‌رسد.

سقائیان نژاد همچنین در خصوص خط دوم متروی اصفهان گفت: این خط نیز هنوز مصوبه جدیدی ندارد ولی موضوع آن در شورای عالی ترافیک مطرح است.

ایستگاه مترو چهارباغ عباسی در خیابان عباس آباد حفر می‌شود

وی همچنین در خصوص اینکه حفاری ایستگاه مترو در خیابان چهارباغ به کجا رسیده است گفت: قرار است تا با حفر یک تونل این ایستگاه را در خیابان عباس آباد قرار دهیم.

هنوز بودجه خارج از شمول سالن اجلاس اصفهان ابلاغ نشده است

سقائیان‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت سالن اجلاس گفت: قرار بود تا پایان تیرماه بودجه خارج از شمول سالن اجلاس به اصفهان ابلاغ شود که این موضوع تاکنون ابلاغ نشده است.

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در این خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله جنتی، رئیس شورای شهر، شهردار و استاندار اصفهان نیز نامه‌نگاری‌های لازم را انجام داده که متاسفانه هنوز پاسخ لازم نیامده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: البته شهرداری اصفهان این پروژه را اجرا خواهد کرد زیرا یک محور توسعه بزرگ برای اصفهان است و در صورتی که انجام شود فرودگاه اصفهان و دیگر محورهای اصفهان نیز توسعه می‌یابد.

سقائیان‌نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به نکات مثبت اساخت این سالن در اصفهان تصریح کرد: سازمان ملل نیز دنبال است تا یک نمایندگی در منطقه آسیا داشته باشد و در صورتی که ساخت این سالن‌ها در اصفهان شکل بگیرد امکان ورود آن به ایران وجود دارد.

شهردار اصفهان ساخت این سالن در اصفهان را باعث جذب توریست دانست.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه همزمان با عید شعبان بتن ریزی سالن اجلاس در اصفهان آغاز شد افزود: انتظار می‌رود تا آبان ماه سال جاری اسکلت بندی سالن اجلاس انجام شود.

سقائیان‌نژاد همچنین با اشاره به سالن اجلاس تهران نیز گفت: این سالن ظرفیت پذیرش 45 کشور را دارد اما در سالن اجلاس کشورهای اسلامی نزدیک به 160 کشور شرکت می‌کنند.

بهره برداری از اولین خط بی.آر.تی دو ماه آینده

شهردار اصفهان با اشاره به برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری افزود: احداث ساختمان جدید مرکز مدیریت و کنترل ترافیک با توجه به الزامات ترافیکی شهر اصفهان در ساختمان رسانه ای شهرداری در سه ماه آینده افتتاح خواهد شد.

سقائیان نژاد اضافه کرد: احداث اولین خط بی آر تی به طول ۱۷ کیلومتر در دو فاز، از قائمیه تا میدان قدس در دستور کار قراردارد که فاز اول آن ۲ ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی از خریداری ۴۰ اتوبوس برای خطوط بی آر تی خبر داد و گفت: چهار پل عابر پیاده نیز در این مسیر احداث خواهد شد.

شهردار اصفهان با اشاره به استفاده از توسعه کارت الکترونیک حمل و نقل در ۱۳ آیتم یادآور شد: فراهم کردن امکانات بیشتر در خصوص استفاده از این کارت از جمله در پارکینگ های طبقاتی و ایستگاههای دوچرخه همچنین توسعه کارت الکترونیک حمل و نقل در شهرهای همجوار از جمله این اقدمات است.