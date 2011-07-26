بحران بی اعتمادی در مصر/ کاسه صبر انقلابیون لبریز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در مطلبی با عنوان " کاسه صبر انقلابیون در قبال نظامیان لبریز شده است" آورده است : هم اکنون میان فعالان سیاسی و شورای نظامی که پس از سرنگونی حسنی مبارک زمام امور مصر را به دست گرفته است بحران به وجود آمده است.

این روزنامه با اشاره به تصویر دیواری در یکی از مناطق قاهره که مضمون ضد شورای نظامی دارد، نوشت : این تابلو احساسات معترضان و تحصن کنندگان میدان التحریر را نشان می دهد، زیرا آنها دوران پس از سرنگونی حسنی مبارک را بر وفق مراد نمی بینند.

روزنامه فوق افزود : معترضان و تحصن کنندگان مسئولیت نابسامانی دوران انتقالی را بر گردن شورای نظامی حاکم می اندازند در واقع باید گفت که اقتدار نظامیانی که از سال 1952 قدرت را در مصر اختیار دارند شکسته شده است.

این روزنامه نوشت : با وجود حمایت گروه اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین گروه و نیز تعدادی از احزاب سیاسی از شورای نظامی، اما فعالان سیاسی که انقلاب مصر را رقم زدند درباره نیات این شورا تردید دارند.

شایان ذکر است که اوایل هفته گذشته درگیری هایی میان شورای نظامی و انقلابیون به سبب بی توجهی این شورا به خواسته های انقلابیون رخ داد که شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. تحصن کنندگان میدان التحریر بر محاکمه مبارک و بازماندگان رژیم سابق و ریشه کنی فساد تاکید دارند.